Crai lancia una web serie con la Premiata Ditta

Si intitola Casa Crai, è ambientata in un supermercato dell'insegna e va in onda dal 24 novembre per un totale di 20 puntate (2 a settimana) disponibili sulla pagina Facebook, sul sito Craiweb e sul canale Youtube di Crai. Questa la prima web serie lanciata dal retailer e che vede come protagonisti Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno, ovvero la popolare Premiata Ditta.

La serie è ambientata tra gli scaffali di un punto di vendita Crai e, attraverso gag spassose, ritaglia piccoli scampoli di vita quotidiana del personale e dei clienti. Il tutto sotto la regia di Maurizio Simonetti e la supervisione e organizzazione di Ince media.

Casa Crai vuole evidenziare un punto di vista unico e originale sul mondo dell'insegna sfruttando temi, situazioni e personaggi ispirati ad episodi di vita vissuta all’interno dei negozi allo scopo rafforzare il legame con i clienti.

“Il progetto oltre agli sketch divertenti vuole portare in scena degli episodi surreali e un po’ esasperati… ma che raccontano scene verosimili della vita di tutti i giorni di un supermercato", spiega Mario La Viola direttore marketing, format, rete e sviluppo del gruppo.