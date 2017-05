A un anno dall’acquisizione di Cogest Retail, Cushman & Wakefield presenta a Mapic Italy la nuova struttura dei servizi di consulenza dedicati al settore degli immobili commerciali

Nel corso della seconda edizione di Mapic Italy, attualmente in corso a Milano (Superstudio, Via Tortona), Cushman & Wakefield presenta la struttura consolidata dei Retail Services, piattaforma di servizi immobiliari che operano in modo coordinato e sinergico per fornire a sviluppatori, investitori, proprietari e retailer una consulenza integrata e finalizzata a valorizzare il portafoglio immobiliare commerciale.

A un anno dall'acquisizione, Cogest Retail diventa Cushman & Wakefield Retail, entrando a far parte dei Retail Services di Cushman & Wakefield. Si completa in questo modo il processo di integrazione che, dopo l’unione dei portafogli in gestione e degli organici delle due società, ha creato una squadra formata da 280 professionisti, di cui 180 specializzati nel settore retail, e con un patrimonio immobiliare in gestione pari a complessivi 3,2 milioni di mq, dei quali 1,5 milioni a destinazione commerciale.

Combinando l’esperienza maturata a livello locale con la visione di un leader globale, Cushman & Wakefield propone soluzioni personalizzate in tutte le fasi del ciclo immobiliare: analisi di mercato, ricerca delle migliori opportunità di sviluppo, locazione o investimento, valutazione, consulenza in fase di acquisizione o dismissione, progettazione e realizzazione degli spazi commerciali, e successiva commercializzazione e gestione, con copertura di tutte le location urbanistiche principali, dalle high street ai centri commerciali, dal lusso al food & beverage.

Cushman & Wakefield offre una gamma di servizi totalmente integrati dedicati al settore Retail, declinati anche in funzione delle tipologie di location, di progetto e di retailer:

-Retail Leasing (Shopping Centre, High Street, Tenant Representation, Luxury Retail, Food & Beverage)

- Retail Asset Services

- Retail Capital Markets

- Retail Project & Development Services

- Retail Research & Advisory

- Retail Valuation