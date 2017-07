Cushman&Wakefield presenta un nuovo master in Retail Real Estate

Cushman & Wakefield, il Laboratorio Gesti Tec del Politecnico di Milano e Rics, sono i promotori del Cushman & Wakefield Graduate Academy, progetto formativo rivolto a giovani professionisti del real estate per completare il percorso accademico in azienda. Il master riconosce la qualifica Rics (Royal institution of chartered surveyors)

Il nuovo master in Real Estate Management, l'unico accreditato da Rics (Royal institution of chartered surveyors), frutto della collaborazione tra Cushman & Wakefield, il Laboratorio Gesti Tec del Politecnico di Milano, e appunto Rics, dà la possibilità di ottenere la qualifica Mrics in due anni anziché dieci.

Cushman&Wakefield ha già inserito i primi candidati nel suo organico a Milano, nelle aree "Office" e "Capital Markets", dove faranno un tirocinio iniziale seguendo un programma di lavoro condiviso anche con i docenti del Laboratorio Gesti Tec.

Questa fase di stage, fondamentale per completare il Master, si concluderà a ottobre 2017. Cushman & Wakefield inserirà i tirocinanti in due altri dipartimenti per altri 8+8 mesi secondo un modello di job rotation.

La scelta dei dipartimenti potrà essere definita anche in itinere, secondo le inclinazioni e gli interessi dei candidati; ma l’obiettivo sarà, comunque, quello di seguire due percorsi: uno di profilo commerciale, l’altro più tecnico, per permettere ai candidati di sperimentare diversi ambiti prima di scegliere il proprio indirizzo professionale.

Oltre ai dipartimenti già menzionati, i team che ospiteranno le prossime tappe sono quelli di "Valuation", "Leasing" e "Advisory".

L’esperienza dei primi candidati è partita a maggio 2017, alla fine del periodo di aula e dopo una giornata di verifica valutativa (assessment) in azienda, dalla quale sono stati appunto selezionati due studenti fra 10 candidati.

Il periodo di Job Rotation, che corrisponde al training strutturato di Rics, si concluderà con la verifica finale (Final Assessment), superata la quale i due prescelti diventeranno membri effettivi di Rics, e saranno collocati stabilmente in un’area aziendale.

"I vantaggi per gli studenti -spiega Paola Sanzeni, country manager di Rics Italia- sono molti: possono fare esperienza in una società leader di settore, e alla fine dei 24 mesi i partecipanti al programma avranno una visione completa della filiera del real estate e soprattutto competenze interdisciplinari, essenziali in un mercato in rapida evoluzione. A questi vantaggi si aggiunge l’ottenimento della qualifica Mrics, che da sola rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi professionista voglia lavorare ai massimi livelli del real estate".

Cushman & Wakefield, marchio che festeggia nel 2017 il centenario, è un protagonista nel settore della consulenza immobiliare commerciale, con 45.000 dipendenti in oltre 70 paesi e un fatturato per servizi pari a 36 miliardi di dollari.

In Italia si è rafforzata con l'acquisizione e l'incorporazione di Cogest Retail. Presente nel nostro paese da più di 25 anni, Cushman & Wakefield ha uffici a Milano e Roma e oltre 280 professionisti.

Il Laboratorio Gesti.Tec-Politecnico di Milano, è nato nel 1998 nel Dipartimento ABC (acronimo di Architetture-Building-Construction: architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito) del Politecnico di Milano, con l’obiettivo di approfondire processi, metodologie e tecnologie che riguardano le attività e la gestione immobiliare. È punto di riferimento formativo per docenti universitari, ricercatori, e cultori della materia, che svolgono e promuovono attività di ricerca, consulenza e formazione sui processi di programmazione, progettazione e produzione edilizia, con particolare riferimento alle tecnologie per l’innovazione.

Gesti.Tec organizza il Master Real Estate Management, erogato dal Consorzio CISE del Politecnico di Milano. Il corso, giunto alla XXI edizione, forma professionisti nelle strategie immobiliari e della gestione integrata di patrimoni immobiliari.

Last but not least, Rics Italia, socio istituzionale di Assoimmobiliare, ha 470 membri effettivi, oltre a quelli tirocinanti e agli studenti iscritti al corso universitario post laurea, il Master "Real Estate Management" del Dipartimento ABC Politecnico di Milano.