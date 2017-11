Da Facebook un progetto per supportare le imprenditrici in Italia

La versione italiana dell'iniziativa globale #SheMeansBusiness si propone di formare, nel corso del 2018, 3.500 donne sull'utilizzo di Facebook ed Instagram per far crescere il proprio business

Facebook ha lanciato anche in Italia #SheMeansBusiness, il programma globale che mira a supportare le donne che fanno o vorrebbero fare impresa. L'idea è quella di aiutare le imprenditrici a far crescere il proprio business attraverso i social Facebook e Instagram, ispirando anche tutte coloro che sognano di avviare un'attività imprenditoriale.

Nel nostro Paese il progetto #SheMeansBusiness è realizzato in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, l'associazione no-profit che lavora per una società della conoscenza inclusiva coniugando innovazione, istruzione, inclusione e valori fondamentali.

Seguendo il modello train the trainer, Facebook formerà i coach di Fondazione Mondo Digitale, che a loro volta si occuperanno di formare 3.500 donne in tutta Italia nel corso del 2018. Per farlo, avranno a disposizione strumenti e moduli formativi specifici, lezioni online e pratiche su come utilizzare al meglio le piattaforme Facebook e Instagram per migliorare il proprio business, senza dimenticare lezioni di autostima per le partecipanti.

Messo a disposizione anche un sito dedicato dove sarà possibile trovare le storie di successo di alcune imprenditrici italiane, consultare i materiali di formazione ed entrare in contatto con altre donne che vogliono avviare un'attività.