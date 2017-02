Da Profamiliy il progetto di comunicazione “Credito alle Idee”

La società di credito al consumo del Gruppo Banco Bpm vara un progetto di branding rivolto agli studenti

Si tratta di un’operazione che viene definita anche a “sostengo delle generazioni”. La società di credito al consumo del Gruppo Banco Bpm, Profamily ha presentato il progetto “Credito alle Idee” che coinvolge gli studenti dell’Accademia di Comunicazione di Milano. L’obiettivo è migliorare e valorizzare il brand awarness della società. Dalla data di presentazione per un mese (fino a metà marzo 2017 circa) gli allievi dell’Accademia di Comunicazione dei settori art, copy e strategist, suddivisi in 4 gruppi da 7/8 elementi, si confronteranno in una sfida per realizzare una proposta di tipo creativo e strategico, finalizzato al rilancio della comunicazione e dell’immagine immagine dell’attuale logo. Profamiliy si pone nel mercato del credito a consumo come soggetto sensibile alle famiglie e ha deciso di sostenere economicamente l’Accademia della Comunicazione, con un contributo per la formazione degli studenti provenienti dalle famiglie meno abbienti.

Alla fine di marzo c.a. i progetti saranno giudicati da esperti di settore, dirigenti d’azienda, membri del Gruppo Banco Bpm e giornalisti. Tutti i lavori saranno esposti nella sede di Profamily.