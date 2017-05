D&AD Award: Interbrand premiata per il rebranding Juventus

La community internazionale di creativi, designer e pubblicitari ha assegnato in totale alla brand consultancy globale Interbrand 4 Pencil Awards

Quattro i premi assegnati a Interbrand da D&AD Professional Awards, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali nell’ambito del design e della pubblicità. In Italia, in particolare, a trionfare è stato il rebranding di Juventus, che ha ottenuto il Graphite Pencil e il Wood Pencil.

Nell’ambito della collaborazione con Juventus, Interbrand ha lavorato alla strategia di branding, ha sviluppato la nuova identità visiva e gettato le basi dell'experience strategy. Intraprendendo questo percorso, Juventus ha distillato la sua essenza in un’experience più ampia capace di coinvolgere sia i tifosi di calcio sia un pubblico più ampio.

Non solo. L’obiettivo di Juventus era quello di creare un brand capace di sfidare le convenzioni e cambiare il modo in cui le persone pensano al calcio. Per raggiungere questi obiettivi, Juventus e Interbrand hanno collaborato con successo per guidare la crescita del Club in termini di presenza, influenza e business.