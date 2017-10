De’Longhi: la storia del caffè nella nuova campagna

Uno storytelling che segue l’evoluzione del caffè dagli anni Quaranta ai giorni nostri, in un'atmosfera dal sapore caldo e vintage. Questa la nuova campagna di De’Longhi firmata da More Than 30 Seconds.

L'associazione presentata nel nuovo spot è tra il piacere del gusto autentico del caffè e l'esperienza offerta dalle macchine superautomatiche De’Longhi, che macinano i chicchi al momento. Il progetto del brand dedicato al caffè è iniziato già nel 2016 con L’Eccellenza delle torrefazioni italiane, una guida digitale creata da De’Longhi e giunta alla sua seconda edizione.

Con questo spot abbiamo voluto svelare il segreto per ottenere un espresso perfetto – dichiara Vladimiro Carminati Country Manager De’Longhi – bisogna partire dal chicco di qualità macinato fresco. In Italia, oggi come ieri, il caffè di qualità lo troviamo nelle torrefazioni italiane. Questa nuova campagna ci permette di portare la storia e la magia della torrefazione a casa dello spettatore

Lo spot, un unico soggetto, disponibile in formato da 30 e 60 secondi, sarà on air dal 22 ottobre al 30 dicembre e coinvolgerà le reti secondo la seguente pianificazione:

• La7 e La7D in formato 30’’ per 8 settimane dal 22 ottobre al 16 dicembre

• Discovery in format 30’’ con passaggi nella trasmissione Junior Bake Off 3 nel periodo dal 17 al 30 dicembre

• Sky OnDemand con il formato da 60’’ per due settimane dal 12 al 25 novembre

• Mediaset Premium Play, formato 30’’ dal 12 al 25 novembre

Allo spot classico si associa anche un progetto multipiattaforma ad hoc per web e social network