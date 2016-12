L'accordo con KKR (fondo d'investimento) permetterà a Dentix risorse (200 milioni) per aprire nuove cliniche odontoiatriche nel mondo. Adesso ne ha 251. In Italia sono 17. Dentix si posiziona nei centri cittadini e sceglie proprio palazzi storici abbandonati da riqualificare

Leader nel settore odontoiatrico, Dentix ha firmato un accordo con KKR, uno dei principali fondi di investimento a livello mondiale, che concederà un credito di 200 milioni di euro per supportare il piano di espansione internazionale.

Attualmente Dentix ha 251 cliniche in 4 paesi (Spagna, Italia, Messico e Colombia), ma vuole aprirne di nuove cliniche in Europa, America Latina, Asia e Oceania. Il fatturato 2015 è stato di 258 milioni e prevede di raggiungere i 350 milioni a fine 2016.

In Italia Dentix ha aperto 17 cliniche creando 255 posti di lavoro: nel 2017 il numero dei centri salirà a 30.

BBVA, società di consulenza finanziaria, affiancherà Dentix nella ricerca delle migliori opportunità per sostenere l'espansione internazionale. BBVA è anche una delle banche di riferimento della società per la consumer finance. L'accordo si colloca in un'operazione di finanziamento strategico convenzionale, senza intervenire nel capitale dell'azienda, per potenziare la crescita nei mercati dove Dentix è già presente e in quelli in cui ha annunciato aperture per il 2017 (Cile, Perù e Regno Unito), e per l'espansione nei nuovi mercati europei, dell'America Latina e Asia e Oceania.

PWC Tax & Legal Services, Ropes & Gray e Linklaters, includendo Direct Lending, hanno fornito consulenza legale e fiscale. PWC Financial services ha svolto la due Diligence.

"Lo sviluppo internazionale ha dimostrato che il metodo Dentix funziona -commenta Angel Lorenzo, presidente e fondatore di Dentix- e che il nostro modello di clinica, odontoiatria di qualità alla portata di tutti, è ben accolto ovunque. BBVA sarà un partner strategico dell'azienda per i finanziamenti ai nostri pazienti".

"Per noi è una grande opportunità accompagnare Dentix nello sviluppo internazionale -commenta Alejo Vidal-Quadras, direttore della sede di KKR di Madrid-. Il suo modello di cliniche di proprietà e la sua visione sul futuro del settore hanno dato risultati impressionanti negli ultimi 5 anni in Spagna e siamo convinti del potenziale per adattare e esportare il modello nei mercati internazionali. Questa è il tredicesimo investimento in Spagna dal 2010 e la seconda operazione di credito di Direct Lending con SARquavitae del 2015".

Dentix è un'azienda odontoiatrica familiare, con capitale interamente spagnolo e business model basa sulla rete diretta (cliniche di proprietà) che garantisce, secondo Dentix, un controllo più diretto nella gestione, nei processi e nei servizi al paziente.