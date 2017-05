Dentix apre la sua terza clinica a Milano centro, la nona in Lombardia. In Italia la catena spagnola specializzata in cura e assistenza odontoiatrica di qualità ma a prezzi accessibili, ha 20 cliniche

La catena spagnola leader nelle cure dentali, Dentix, apre (22 maggio) la sua terza clinica a Milano, la nona in Lombardia, e la ventesima in Italia, tutte di proprietà. Il nuovo laboratorio odontoiatrico (400 mq) è in pieno centro: in piazza Argentina, angolo di via Stradivari, molto vicino alla Stazione Centrale di Milano e a due passi da Corso Buenos Aires.

L'obiettivo primario di Dentix è infatti aprire nei centri urbani delle città, e in posizioni di grande passaggio, per fornire un servizio di prossimità che unisca competenza e prezzi accessibili.

Gli italiani vanno meno dal dentista (per la crisi)

Secondo dati Istat, il numero di persone che si cura a livello odontoiatrico è diminuito non di poco negli ultimi dieci anni, causa preponderante la crisi: nel 2005 si rivolgeva al dentista il 39,3% degli italiani; nel 2013 questa percentuale è scesa al 37,9%.

Aumenta, invece, dal 24,0% al 29,2%, il numero di persone che ha dilazionato le visite da 1 a 3 anni. In particolare, il 28% dei milanesi negli ultimi dodici mesi si è tenuto alla larga dal lettino del dentista e secondo la ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute le cause sarebbero proprio di origine economica. Il 36% degli interpellati non si è sottoposto a visite dentistiche a causa dei costi, e il 17% di chi è andato dal dentista lamenta l’aumento delle tariffe nel corso dell’ultimo anno.

Dentix propone prezzi convenienti "sfruttando le economie di scala che derivano dal fatto di possedere solo cliniche di proprietà, non in franchising". Ha ricevuto l’Invest in Lombardy Awards, e il premio di AttrAct - Invest in Lombardy Days dedicato agli investimenti esteri in Lombardia: per ogni nuova apertura ha assunto 15 professionisti del territorio e così sarà anche per il nuovo centro milanese, che nella città della Madonnina, si aggiunge a quelli già presenti di via De Amicis e Corso San Gottardo.

Nella sola Milano sono 45 i posti di lavoro creati da Dentix che, con il personale nelle cliniche di Como, Brescia, Bergamo, Monza, Cremona e Mantova, portano il totale a 135 assunzioni. Entro fine 2017 l'obiettivo di Dentix è arrivare a un totale di 30 cliniche di proprietà in Italia, per complessivi 300 posti di lavoro.

In ogni clinica Dentix lavora un'équipe di professionisti guidata da un Direttore Sanitario che coordina gli odontoiatri. Ovviamente ogni studio è dotato di tecnologie e apparecchiature in linea con gli standard dei moderni (leggi: seri) studi dentistici (per es. Cad-Cam, Digital TAC e la radiografia panoramica).

Dentix punta sulla flessibilità lavorativa, con aperture 6 giorni su 7, da lunedì a sabato, dalle 9 alle 20: ogni paziente è affidato a uno specialista che lo segue in modo da creare un rapporto di fiducia, come avviene in genere negli studi dentistici tradizionali.