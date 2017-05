Design International è “Designer dell’anno”

Gli RLI Awards 2017 hanno premiato lo studio di architettura Design International come "Designer dell’Anno". Giunta alla dodicesima edizione, la cerimonia tenutasi all’Hotel Palazzo Versace a Dubai, alla presenza di 500 invitati, ha riunito i top leader dell’industria del retail e dell’intrattenimento internazionale.

Design International si aggiudica questo riconoscimento per la terza volta, dopo la prima assegnazione del 2013, e la seconda nel 2014.

Design International è uno studio globale di architettura, con competenze specialistiche nel retail e nell'hotellerie. La società ha realizzato progetti per oltre 36 milioni di metri quadri in oltre 50 Paesi e 50 anni di storia.

Il Mapic Award 2016 per IlCentro di Arese è l’ultimo traguardo aggiunto nell’albo di Design International.

Nel 2015 Design International ha festeggiato il suo 50° anniversario.

Davide Padoa è stato nominato amministratore delegato di Design International nel 2002 e Ceo.