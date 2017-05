Design International è in lizza (short list) con il progetto Avenues Mall, Silicon Oasis, nuovo fiore all’occhiello tra i centri commerciali di LuLu Group International a Dubai. Davide Padoa, Ceo di Design International, lo definisce un centro commerciale sensoriale

Lo studio internazionale di architettura e progettazione Design International, guidata da Davide Padoa, ha ottenuto la doppia nomination ai Global RLI Awards 2017 (di seguito Global Rli: RLI sta per "Retail&Leisure International"). È in corsa nelle due categorie "Designer of the Year" e "Best Future Project" con il progetto Avenues Mall, Silicon Oasis un gigantesco centro commercialo di LuLu Group International a Dubai.

Giunto alla sua dodicesima edizione, considerato come uno dei premi più prestigiosi del settore, Global Rli si terrà a Dubai il prossimo 10 maggio

L’Avenues Mall si propone come la nuova porta d’ingresso della "Dubai Silicon Oasis", la smart city su 7,2 chilometri quadrati di superficie, affacciata sulla Emirates Road e sulla Al Ain Road, una delle aree dalla crescita più veloce in Dubai, con strutture di livello internazionale dove troveranno spazio più di 700 società fra high tech, istituzioni, hotel, business park e grandi comunità residenziali.

"Un centro commerciale sensoriale"

Il design di Avenues Mall, Silicon Oasis si compone di cinque giganteschi elementi a forma di ciottoli. "Ispirandosi agli spostamenti degli antichi popoli arabi nel deserto -spiega Davide Padoa- Design International voleva creare un’espressione architettonica di forte impatto e una maestosa porta d’ingresso a un’oasi di calma e tranquillità, contrapposta al ritmo frenetico della moderna periferia di Dubai. All’interno, il centro commerciale mette in risalto la natura, con cinque piazze che richiamano i cinque elementi di un’oasi: La Grotta, Il Canyon, La Foresta, La Laguna e Il Miraggio".

"Ogni progetto ha una sua storia -prosegue Padoa-. Avenues Mall, Silicon Oasis è caratterizzato, appunto, da cinque elementi: sopra le tre facciate convenzionali, ce ne sarà una quinta accessibile al pubblico, sul tetto. È un centro commerciale sensoriale che imporrà una nuova tendenza nel settore food&beverage con corsi di cucina integrati, eventi culinari e aggregazioni gourmet, e funzionerà mettendo a frutto la catena food dell’ipermercato LuLu. Il progetto prevede anche il primo teatro IMAX e uno dei più grandi fitness e wellness center degli Emirati”.

Un architetto internazionale

Davide Padoa, sposato con una scultrice indonesiana e padre di due bambine, è giunto alla notorietà durante il suo soggiorno in Indonesia quando, all'età di 25 anni, ha progettato il grattacielo più alto di Giacarta per Dharmala Bank e PSP Group.

Nel 1998 si è trasferito a Londra per entrare nella compagine di Design International, studio di architettura con sede a Londra e uffici in tutto il mondo. Di Design International Padoa è stato nominato amministratore delegato nel 2002 e Ceo (Chief executive officer) nel 2006.