Digital360 Awards: 15 top soluzioni digitali per il business

Dal retail al manifatturiero, passando per energia e telecomunicazioni. Ecco le aziende premiate per innovazione

Il Digital360 Awards, giunto nel 2017 alla seconda edizione, è il contest organizzato dal Gruppo Digital360 per individuare i migliori progetti di innovazione digitale in ambito business sviluppati da fornitori hi-tech in Italia. L'obiettivo è quello di generare un meccanismo di condivisione delle esperienze migliori tra imprese, fornitori, startup e istituzioni nei diversi settori verticali: fashion/retail, manifatturiero, PA, telecomunicazioni, utility/energia.

“I progetti vincitori dei Digital360 Awards rappresentano esempi di eccellenza nell'uso delle tecnologie digitali in ambito business – spiega Andrea Rangone, amministratore delegato del Gruppo Digital360 –. Esempi che intendiamo valorizzare per favorire una contaminazione virtuosa tra le imprese pubbliche e private, promuovendo la cultura dell’innovazione digitale nel Paese".

Ecco allora le 15 soluzioni premiate per l'edizione 2017:

Premi di categoria tecnologica:

1. Crm/Big data analytics: Vodafone Italia, Virtual Assistant e ChatBot. Si tratta di applicativi di Virtual Assistance e ChatBot in grado di fornire agli utenti un supporto personalizzato e in tempo reale. Entrambi si appoggiano su motori di intelligenza artificiale, in grado di elaborare e riprodurre il linguaggio umano.

2. Iot/Big data analytics: Air srl, Soluzione per Connected car. Grazie agli oggetti connessi a Internet e all'elaborazione dei dati raccolti, questa soluzione consente di creare assicurazioni personalizzate basate sull’analisi dei comportamenti di guida.

3. IT architecture, Security, Governance, Ngdc, Cloud: MobileIron, App to Cloud Security - Soluzione che permette di autenticare ogni app e device da cui gli utenti accedono ai servizi cloud aziendali, senza dover inserire username e password.

4. Machine learning, AI, realtà aumentata e virtuale: Irccs Istituto Auxologico Italiano, MediCave - La realtà virtuale viene utilizzata da Irccs Istituto Auxologico Italiano come strumento nel percorso di riabilitazione e cura personalizzata per pazienti che soffrono di differenti tipi di patologie.

5. Mobile business: Infocert, GeoSign - Registrazione degli interventi che gli operatori sanitari svolgono a domicilio dei pazienti, con raccolta della firma grafica su phablet e controfirma del rapporto con firma digitale georeferenziata.

6. Smart working, collaboration: Arcadia Consulting, Gestione di team virtuali - Il Virtual Team Manager, realizzato per il Gruppo Unicredit, permette di mappare, sviluppare e allenare le competenze dei manager che hanno il compito di gestire team virtuali.

7. Soluzioni b2b e gestionali aziendali: Sb Italia, Manpower On Line - Dematerializzazione dei contratti di lavoro, gestiti in modalità automatica, senza alcun intervento umano, con elevati standard di riservatezza anche da dispositivi mobili.

Premi di settore:

8. Fashion/Retail: Cloud4Wi, Prada Group WI-Fi - Gestione centralizzata del Wi-Fi nei negozi del Gruppo Prada per personalizzare l’esperienza di ogni singolo cliente.

9. Manifatturiero: Yoroi S.r.l., Yoroi con il Gruppo Loccioni per la difesa dei Sistemi Scada - Gestione della security per linee di produzione di tipologia Scada del Gruppo Loccioni che consente l’unione di Threat Intelligence e Defense/Incident Response sotto forma di servizio gestito.

10. PA: Seen Solution Srl, PA 4.0, Digitalizzazione a Norma e PA senza Carta di un Ente Multiservizi - Soluzione di Enterprise content e document management fruibile via Web, con annessa conservazione a norma, utilizzabile anche attraverso dispositivi mobile per la Reingegnerizzazione e Digitalizzazione a Norma dei Processi.

11. Telecomunicazioni: Sertea Web Srl, Tv-Phone, tecnologia per la sicurezza delle persone - Consente di raggiungere, tramite un telefono di nuova concezione che integra TV e telecomando, qualsiasi persona dotata di televisore. Permette di ricevere dati provenienti da device sanitari da inviare ai server di centri servizi sanitari.

12. Utility/Energy: BaxEnergy Italia srl, Large Scale IoT Monitoring System - Soluzione per il monitoraggio e l’analisi di oltre 1200 impianti di produzione di energie rinnovabili, che ne uniforma l’acquisizione e la modellizzazione dei dati provenienti da sistemi IoT eterogenei, creando un data-hub centrale in una piattaforma mobile oriented.

Premi speciali:

13. Digital Transformation: WebRatio Srl, Semioty - Piattaforma per l’erogazione di servizi, basati su IoT, da parte dei costruttori di prodotti industriali per migliorare la relazione tra azienda e cliente utilizzatore e aumentare la value proposition, abbracciando tutta la filiera del prodotto.

14. Impatto sociale: FightTheStroke, Mirrorable - Piattaforma interattiva che consente un modello unico di terapia riabilitativa a domicilio, appositamente studiato per rispondere alle esigenze dei bambini che hanno subito danni cerebrali in una fase molto precoce della loro vita, con impatti a livello motorio.

15. Startup: Mon-K Data Protection, Secure-K Enterprise Edition - Secure-K è un sistema operativo su chiave usb. Sicuro, cifrato e di facile uso, permette alle aziende di realizzare con efficacia remote working, Byod, business continuity e molto altro, nel massimo rispetto di policy di sicurezza e Gdrp. Con Secure-K la postazione di lavoro diventa flessibile e portabile.