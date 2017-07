Dimmidisì lancia il contest #Dimmichecanti

La Linea Verde continua lo sviluppo del proprio piano di comunicazione multicanale con il lancio del concorso #Dimmichecanti, volto a coinvolgere i consumatori con mood dinamico ed estivo. Dal 3 al 30 luglio, per vincere i premi in palio, gli utenti sono invitati a realizzare un breve video in cui cantano il jingle dei nuovi spot DimmidiSì.

Il motivetto, rivisitato proprio quest’anno in occasione dei nuovi spot tv dedicati a DimmidiSì Le Zuppe Fresche e I Piatti Unici (le insalatone) contribuisce a veicolare i valori del brand DimmidiSì come simpatia, empatia, semplicità. Per il contest è stato creato il minisito dedicato dimmichecanti.it dove i partecipanti possono caricare direttamente i video e votare i contributi degli altri.

Alla fine del concorso, i contributi più votati dagli utenti saranno premiati con tre pacchetti wellness assegnati a estrazione, mentre ogni settimana saranno distribuiti altri gift (Kasanova e Ticket One) tra i partecipanti, sempre a estrazione.