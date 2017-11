Dimmidisì spinge di più su tv, radio e digital

La Linea Verde prosegue nella strategia di investimento sul suo marchio di punta e in particolare sul prodotto Zuppe Fresche con una maxy campagna di comunicazione. Il marchio Dimmidisì dal 5 novembre è infatti al centro di una massiccia e capillare pianificazione pubblicitaria che punta ad incrementare la notorietà della marca e le vendite.

Per quattro settimane, lo spot tv delle Zuppe Fresche sarà in onda sui canali in target, privilegiando gli spazi in prime time di emittenti come Cairo, Discovery e Sky.

Ad integrazione sinergica della tv, il piano è sostenuto anche da una presenza significativa sul mezzo radio con un’azione forte, nazionale rafforzata da emittenti locali: in totale, saranno trasmessi più di mille spot che genereranno 80 milioni di contatti.

Per il lato digital, infine, si conferma la presenza su Youtube e Spotify, due canali che in primavera avevano dato un ottimo ritorno di visibilità. Come spiega Valérie Hoff, direttore marketing e comunicazione La Linea Verde-DimmidiSì: