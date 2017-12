Disaronno torna in tv con un nuovo spot

Una nuova comunicazione istituzionale e internazionale pensata per rafforzare il legame emotivo tra il brand e i consumatori. Così il liquore Disaronno torna a investire in televisione con uno spot nei formati da 30, 20 e 15 secondi che sarà in onda in Italia, Usa, Canada, Olanda, Germania, Belgio e Regno Unito.

“Lo spot parla del brand in modo nuovo e racchiude tutto il mondo Disaronno: aspirazionale, evocativo, iconico ed elegante", sottolinea Augusto Reina, amministratore delegato Illva Saronno Holding.

Il concept creativo parte da un elemento distintivo del packaging Disaronno: la rotazione dell’iconico tappo quadrato, quando si svita per aprire la bottiglia. Da questo elemento si accede al mondo evocativo delineato dal brand. Lo spot, girato in una villa sul lago di Como, punta a presentare il prodotto con eleganza e con una personalità contemporanea e innovativa.