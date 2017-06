Disney spinge sull’empowerment delle bambine per stare al passo

Si intitola Be Amazing ed è stata votata su The Drum come la migliore campagna europea della settimana. Il video firmato Disney UK, pur rappresentando le bambine di oggi sempre come principesse, incoraggia le stesse ad esprimersi a 360gradi cercando di uscire dagli stereotipi di genere associati proprio all'immaginario più tradizionale della company, dal "gioco con le bambole anziché con le macchinine", per intenderci.

L'episodio si inserisce nella più ampia serie di filmati Dream Big Princess, che vedono il marchio impegnato nell'empowerment delle più giovani audience femminili. Un percorso di rinnovamento e adattamento in chiave moderna della brand image, che ben esemplifica come anche i più storici e consolidati non possano sottrarsi all'evoluzione.

Non è un caso che tra i top brand più influenti in Italia compaiano in larga maggioranza coloro che sono stati per primi fautori di cambiamento della nostra quotidianità. Chi si ferma, insomma, è perduto e Disney lo sa, tanto che anche in Italia ha preso iniziative indici di una volontà di stare al passo.