A Milano, come nelle grandi metropoli del mondo, l'esercito crescente di cinofili e/o proprietari di quelle creature animali che ormai si definiscono con stereotipata circonlocuzione "gli amici a quattro zampe", potranno sfamare o nutrire (a seconda del portafoglio) i loro fedeli Argo o Scooby Doo con prodotti freschi: ci pensa Dog’s Bistrot, nuovo servizio a domicilio solo online, riservato a chi vuole passare, in materia di alimentazione canina, dagli alimenti industriali a quelli naturali.

"Abbiamo creato Dog's Bistrot perché siamo innamorati dei nostri cani e vogliamo alimentarli nel miglior modo possibile -dice Francesco Mondadori, giovane ideatore di questo servizio- la nostra missione è fornire cibo fresco e di qualità in modo che i nostri cani possano essere molto più felici, gustando del buon cibo, ma soprattutto più sani".

Un team specializzato di nutrizionisti, capitanato da Barbara Tonini (ph D in nutrizione canina) ha sviluppato alcuni menu per cani usando creatività e ingegno con un processo che permette ogni settimana di far arrivare direttamente nelle case cibo fresco, porzionato appositamente per ogni cane.

"Il passaggio al cibo naturale agirà positivamente sul carattere del cane -aggiunge Barbara Tonini-. Oltre a un benessere generale, il cibo naturale aiuta a prevenire malattie che sono spesso associate a una cattiva alimentazione".

"Le porzioni sono studiate per un singolo pasto -commenta Francesco Mondadori-. Questo evita gli sprechi che spesso si verificano con l'umido industriale. Le nostre ricette esclusive, di qualità superiore, sono preparate con pochi ingredienti sani e semplici, scelti con cura e sostanzialmente del territorio. Contengono nutrienti ad elevato valore biologico, quindi più assimilabili".

Francesco Mondadori è un giovane imprenditore milanese specializzato nella ricerca di soluzioni tecnologiche e digitali per l'editoria, le imprese, i consumi. Ha ideato Dog's Bistrot grazie a un'idea della sua fidanzata, Ludovica Bonini, e con Pietro Muzio, altro socio fondatore.