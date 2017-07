Dole sviluppa la responsabilità ambientale

Dole implementa il proprio impegno green con la Certificazione Metaenergia garantita dall’European Energy Certificate System. Una decisione che minimizza l’impatto ambientale della sua sede e dei due magazzini di Bentivoglio e Pantigliate passando all’utilizzo di sola energia derivata da fonti rinnovabili.

"Lo standard Metaenergia è stato progettato per aiutare le aziende a mantenere alto il valore del business e contemporaneamente a gestire efficacemente la responsabilità ambientale. Per questo abbiamo scelto Metaenergia come fornitore” dichiara Cristina Bambini, responsabile marketing Dole Italia.

La certificazione si inserisce in una serie di iniziative già intraprese in ambito sostenibile: riciclo della plastica che protegge i caschi di banane durante la maturazione, la piantumazione di nuovi alberi con la quale Dole riesce a bilanciare la Co2 emessa, l’uso di compost organici e la rotazione delle colture per preservare il terreno. La tutela dell’ambiente continua poi in tutti gli impianti di confezionamento attraverso un sistema di riciclaggio e la riduzione degli imballaggi.