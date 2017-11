Doppio Malto Brew Restaurant: lo sviluppo del brand

Lo sviluppo dell'insegna guarda con interesse da nord a sud. La prossima apertura è in programma nel cuore di Roma, accanto alla Fontana di Trevi

Il format Doppio Malto Brew Restaurant, di proprietà di Food Brand Spa, azienda specializzata nella gestione di franchising del settore food retail, vuole crescere. Il piano di sviluppo prevede un piano aperture di sei nuovi punti di vendita in meno di tre mesi con un investimento in risorse umane di oltre duecento persone. I Brew Restaurant sono riconducibili allo stile di una classica fabbrica di birra con la possibilità di osservare ed approfondire all’interno del locale tutte le fasi di produzione: dalla cottura al confezionamento. Il format Doppio Malto prevede, oltre all’area ristorante, anche laboratori di sperimentazione brassicola e beer shop, il corner dove trovare i principali oggetti di culto dell’appassionato di birra artigianale, come i growler, i tradizionali contenitori da 2 litri per la birra alla spina d’asporto.

“Doppio Malto è una delle esperienze più coinvolgenti tra le produzioni artigianali d’Europa -

spiega Giovanni Porcu, Ceo e fondatore di Food Brand, gruppo con alle spalle oltre 10 anni di esperienza nella gestione dei progetti in affiliazione, specializzata nella progettazione di nuovi format di ristorazione fortemente orientati al prodotto e all’integrazione dei processi produttivi all’interno dei punti di vendita – Quando apriamo uno store vogliamo implementare la customer experience a 360°, a partire dalla comunicazione prima che il cliente entri nel locale, passando per l’esperienza gastronomica e di intrattenimento durante la visita, e con la fidelizzazione grazie all’elevata qualità del prodotto artigianale. Siamo in costante crescita grazie anche per il continuo lavoro di ricerca e selezione delle migliori materie prime insieme a un meticoloso lavoro di sperimentazione”.