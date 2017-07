DoveConviene accelera sul drive-to-store

DoveConviene, la piattaforma digitale sulla quale oltre dieci milioni di italiani si informano e pianificano il proprio shopping, ha annunciato di aver completato con successo l’acquisizione del 100% delle quote di Commonsense, player tecnologico specializzato nella progettazione di soluzioni digitali per il settore retail.

Con questa acquisizione, DoveConviene punta ad accelerare ulteriormente l’innovazione nel mondo del drive to store e del mobile shopper marketing, creando valore per aziende e consumatori. “Abbiamo avuto occasione di lavorare con il team di Commonsense e ci siamo resi conto di avere al nostro fianco professionisti eccezionali che condividevano la stessa visione di business e ambizione. Da qui è nata l’idea di disegnare un percorso comune”, racconta Alessandro Palmieri, co-CEO & co-Founder di DoveConviene.

“Ci hanno convinti a entrare nel Gruppo la certezza di trovarci davanti a un’azienda unica nel panorama italiano e la qualità del suo team. Metteremo a frutto l’esperienza tecnologica e di progettazione che abbiamo maturato negli ultimi 7 anni sul retail portandola a livello internazionale“ - afferma Marco Brambilla, CEO di Commonsense, che guiderà ora la progettazione di soluzioni volte a misurare e massimizzare l’effetto drive to store - ovvero la generazione di visite in negozio - per la piattaforma di DoveConviene.

L'acquisizione segna un ulteriore passo nel percorso di crescita di DoveConviene, brand italiano di ShopFully International Group, utilizzata da 25 milioni di shopper nel mondo per pianificare gli acquisti in negozio e presente in ben 9 paesi, focalizzata sul rendere smart il percorso di acquisto in negozio del consumatore in negozio, creando in questo opportunità di comunicazione per top brand e retailer proprio nell’ultimo miglio prima della cassa. Tra le componenti della piattaforma tecnologica, negli ultimi mesi è stata rilasciata ShopFully Analytics, la dashboard che consente a brand e retailer di monitorare in tempo reale l’efficacia delle proprie attività di marketing sugli shopper e la loro conversione in visite in negozio.

“Questa acquisizione è un ulteriore passo nella crescita del Gruppo e siamo felici di accogliere il team di Commonsense in ShopFully Group. Siamo orgogliosi di essere una delle poche realtà italiane in fase di scale-up in grado di posizionarsi come innovatori e leader internazionali in un business in grande espansione come quello del drive-to-store, ovvero il mobile al servizio dei negozi fisici” commenta Stefano Portu, co-CEO & co-Founder di DoveConviene.