EasyWay, la nuova piattaforma di Sia per i pagamenti

Permette di gestire i bonifici istantanei alle banche a tutti gli istituti di pagamento

I bonifici istantanei sono destinati a incrementare il loro peso nei pagamenti elettronici in quanto hanno un costo molto basso e non incidono sul plafond di spesa delle carte.

Con l'entrata in vigore della Psd2 a gennaio 2018, si apre inoltre il mercato di questi tipi di pagamento anche a soggetti non bancari e si prospetta uno scenario molto dinamico. Per questo tipo di mercato, Sia ha presentato EasyWay, una piattaforma in grado di effettuare bonifici istantanei e anche di gestire tutti gli strumenti di pagamento e incasso Sepa. EasyWay è una piattaforma di cui potranno avvalersi anche i nuovi soggetti finanziari non bancari e istituti di pagamento che potranno sviluppare servizi innovativi integrando i sistemi interni con i correntisti attraverso servizi end-to-end.

Nei 34 Paesi dell'Area Unica dei pagamenti in euro, sarà possibile dal 21 novembre 2017, inviare e ricevere fino a 15.000 euro per singola operazione in meno di 10 secondi grazie al Sepa Instant Credit Transfer (bonifico con accredito immediato e irrevocabile) dello European Payments Council (Epc). EasyWay consente anche il monitoraggio e la prevenzione delle frodi, nonché l’identificazione delle transazioni sospette. Inoltre la nuova piattaforma di Sia presenta il sistema “mirror account” per rendere possibili i bonifici istantanei anche quando la connessione ai conti correnti dovesse mancare (per esempio per manutenzione).