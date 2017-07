Un nuovo partner fa ingresso nel capitale di Eat's, il marchio veneto di ristorazione di alta gamma ceduto da Coin. Il nuovo socio, Renco, apportare le sue competenze nel ramo hotellerie di lusso soprattutto in ambito internazionale

Nel capitale di Eat’s entra un terzo socio. Il gruppo trevigiano specializzato nei bistrot di alta gamma, acquisito nel gennaio scorso dagli imprenditori veneti Piero Coin e Tino Vettorello, apre all’ingresso di Renco, società impegnata nell'oil&gas, nella produzione di energia, delle costruzioni civili, con attività che si diramano nell'hotellerie di lusso fino a toccare aree geografiche poco note (o del sconosciute) al lettore medio europeo, ma in grande ascesa economica, del Kazakhstan e di altre repubbliche euroasiatiche.

La maggioranza della società resterebbe saldamente in mano a Coin e Vettorello. L'azienda non sembra aver precisato l'entità monetaria di questo nuovo apporto. L’ingresso del nuovo socio ci appare puramente finanziaria, dato che Renco non ha molta attinenza e competenza con il cibo e la gastronomia. Si scorgono maggiori sinergie con il network alberghiero internazionale.

Eat’s Food Store&Bistrot si trovano nell'Excelsior a Milano, il department store di lusso ubicato a metà di Corso Vittorio Emanuele, tra San Babila e Piazza Duomo, e Conegliano Veneto. La società occupa oltre 130 addetti per un giro d’affari dichiarato di circa 20 milioni di euro.

Esce Eataly, entra Virgin palestre. Cambio di inquilino all’interno del building a marchio Brian & Barry in via Durini a Milano, dove al piano -1 entra un nuovo format delle palestre al posto della catena di altri cibi fondata da Oscar Farinetti. Il format ‘a consumo’, Revolution by Virgin Active, sostituirà dunque lo spazio gestito da Eataly con i prodotti della propria dispensa e con la Piadineria dei fratelli Maioli, partner consolidati di Eataly, recentemente approdati alla corte di Percassi con l’avvio della ristorazione a marchio Casa Maioli.

Nessun commento da parte di Eataly sulle ragioni che hanno determinato l’uscita dal piano sotterraneo di Brian & Barry. Continua nel frattempo la collaborazione con il building di San Babila, dove Eataly è presente dal 2014 con la formula dell’Hamburgheria al terzo piano, mentre al quarto piano si trova la pizzeria e cucina napoletana di Rossopomodoro.

L’ingresso di Eataly con lo spazio “Il Mercato” al piano -1 risale al marzo 2015, poco prima dell’inizio di Expo e in contemporanea con il primo anno di vita del palazzo di Brian & Barry