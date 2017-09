Elnòs Shopping compie un anno con 8,4 milioni di visitatori

È la stima comunicata da Ikea Centres: supera ampiamente le previsioni prima dell'apertura, a metà settembre 2016. Elnòs a Roncadelle (Bs) è il secondo centro commerciale promosso da Ikea Centres in Italia

Ikea Centres festeggia un anno di Elnòs, il suo secondo centro commerciale in terra italiana, brindando al traffico generato non solo dai negozi, ma anche dalle altre attività commerciali e di servizio: infatti, il 44% dei visitatori sceglie il centro commerciale Elnòs come destinazione per gli acquisti, il 25% per la ristorazione (un dato molto sopra alla media di mercato che è del 10-15%), e il 26% per le attività legate ai servizi e alle strutture del centro. A proposito di servizi, Elnòs Junior ha coinvolto 30.000 bimbi nelle attività di gioco e di intrattenimento a carattere educativo.

In un anno di attività, il centro commerciale ha coinvolto 8,3 milioni di persone, generando un migliaio di posti di lavoro (incluso l'indotto, ovviamente). Il traffico generato è molto superiore alle attese pre-apertura (8,3 milioni contro i 6 milioni nel 2016 per il primo anno di attività), e nell'ultimo bimestre estivo la struttura ha richiamato 1,4 milioni di visitatori.



"Siamo soddisfatti del risultato fin qui ottenuto -commenta Umberto Marzini, direttore del centro Elnòs- anche perché il primo anno è sempre impegnativo e necessita di continue messe a punto per trovare il giusto equilibrio. Stiamo lavorando per valorizzare ancora la nostra struttura e il territorio, promuovendo la nostra vocazione di meeting place, luogo di incontro e condivisione. In un anno abbiamo organizzato più di 100 eventi, molti dei quali in sinergia e collaborazione con realtà locali".