Emergere nella nuova ERA del RETAIL

In Tailoradio viviamo con entusiasmo l’avvento della misurazione In Store. La parola chiave per riuscirci? Integrazione.

La sfida è certamente tra le più stimolanti che il settore abbia mai lanciato. Online e offline sono ormai due dimensioni complementari: il digitale si arricchisce con la concretezza e l’impatto emozionale dello store fisico, mentre i punti vendita si confrontano con le conquiste dell’e-commerce, nel segno della misurazione e personalizzazione dell’esperienza di acquisto.

Ecco allora emergere nuove esigenze che richiedono soluzioni dedicate. Siamo partiti da qui, dal costante ascolto e dalla conoscenza delle dinamiche di negozio, per cogliere la vena fortemente innovativa che sta scuotendo il Retail.

Il pay off "Retail Sounds Differen" è il manifesto dello spirito di Tailoradio, azienda attiva da oltre 10 anni nel settore della multimedialità In Store: dalla Radio In Store, al Digital Signage, fino alla multisensorialità, ora completate dal riconoscimento del cliente e dalla misurazione dei comportamenti d’acquisto.

Una strategia che ci ha portato a creare soluzioni ad hoc per affrontare le ultime tendenze, su tutte la misurazione nei negozi e l’adattamento contestuale dei media In Store, mixando hardware e software proprietari con avanzati tool rilasciati da partner di alto livello. Che i dati siano una ricchezza, è cosa assodata, con il Web che conferma quanto le analitiche siano ormai uno strumento irrinunciabile per qualsiasi ufficio marketing.

Quando si tratta però di portare la misurazione nei punti vendita, serve dotare i negozi della tecnologia adatta, sia alla registrazione che all’elaborazione dei dati. Lo sfruttamento delle reti Wi-Fi si è confermato il canale più semplice al quale appoggiarsi, grazie alla possibilità di immagazzinare informazioni in modo semplice e non invasivo. A questo primo livello di rilevazione della presenza, è possibile affiancare tool che permettono un livello di dettaglio superiore.

Parliamo dei sistemi di riconoscimento facciale che al dato quantitativo, associano elementi qualitativi come età, genere e stato emotivo del visitatore in negozio. Tutte informazioni preziose per cogliere il grado di soddisfazione nella customer experience, ma anche le performance di un determinato contenuto multimediale proposto durante la visita in negozio. Alla raccolta ed elaborazione dei dati, è importante associare un’organizzazione delle informazioni, in modelli di facile lettura.

Le Heatmap evidenziano il flusso di visitatori, registrando i tempi di permanenza nelle varie aree di negozio, in diverse fasce orarie, rappresentando tutte queste informazioni in modo strutturato e immediatamente comprensibile. Per un livello di analisi così complesso, Tailoradio ha scelto partner leader nel settore, come Cisco, Quividi e Hanwha Techwin.

I vantaggi di queste tecnologie? Non solo analisi della customer journey, per compiere scelte (lato marketing), ma anche ottimizzazione e potenziamento della multimedialità In Store, perché i dati raccolti, se gestiti da sistemi come mediaSync di Tailoradio, permettono di modulare e adattare i contenuti on air, in base alle caratteristiche dei clienti effettivamente presenti in un determinato momento. Pensiamo ad esempio alla rilevazione di un target prevalente femminile, intorno ai 40 anni, in prossimità di un espositore di profumi.

Questa combinazione di elementi può determinare la messa in onda di uno spot video, sincronizzato con messaggio audio, che promuove un prodotto adatto al pubblico. Analisi quindi, ma anche shopping experience ad alto contenuto emozionale, perché l’altro trend col quale confrontarsi è la dimensione esperienziale dei punti vendita, sempre più fondamentale e inscindibile dall’anima puramente commerciale.

"CONTENUTI EFFICACI, ADATTI ALL’AUDIENCE, IN OGNI MOMENTO"

Queste le parole di Massimo Petrella, Presidente e CEO di Tailoradio, che aggiunge: "I risultati? Misurabili, facilmente leggibili e da mettere alla prova. L’appuntamento è al Forum Retail 2017, il 30 novembre e 1 dicembre, al Milano Atahotel Expo Fiera".