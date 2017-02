ePrice accelera nell’home service con Termostore

L'operatore italiano di eCommerce ha finalizzato l'investimento di 1 milione di euro nella startup per l’installazione e la manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione.

ePrice arricchisce la propria offerta in ambito home service con l'acquisizione del 43% del capitale di Termostore, startup italiana specializzata in servizi di manutenzione e installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione. L'investimento dell'operatore eCommerce, quotato sul segmento Star in Borsa, è stato pari a 1 milione di euro.

Si è scelto di scommettere su Termostore in quanto la società ha sviluppato un modello full-service che attraverso una capillare rete di installatori ed ampio catalogo online è in grado di offrire alla clientela un servizio “chiavi in-mano". Come sottolinea Pietro Scott Jovane, amministratore delegato di ePrice: