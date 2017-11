ePrice anticipa il Black Friday con la strategia Black Hour

Ogni giorno dal 6 al 23 novembre, in un’ora segreta sempre diversa, vengono messi in vendita 60 pezzi (uno al minuto) al prezzo speciale di 0,99 euro. Questa la promozione Black Hour lanciata da ePrice sul proprio portale per anticipare il giorno del Black Friday 2017 che cadrà il 24 novembre.

Una promozione che fa da teaser e che, grazie all'escamotage della segretezza dell'orario, favorisce il traffico e la permanenza sul sito eCommerce così come l'installazione dell'app ePrice sul proprio dispositivo. Dal giorno del Black Friday (24 novembre) fino al Cyber Monday (27 novembre) sul sito saranno invece disponibili sconti fino al 70% su prodotti di tante categorie.

“Puntiamo a crescere e a consolidare la nostra posizione sul mercato italiano grazie a un’offerta ricchissima e ad un approccio innovativo", spiega Francesca Reich, Cmo di ePrice: "Negli ultimi anni il Black Friday ha acquisito a livello globale sempre più importanza, diventando un’iniziativa commerciale di primo piano per i negozi fisici, ma soprattutto per gli eCommerce. Quest’anno abbiamo deciso di non concentrare le nostre promozioni al solo venerdì dei saldi, ma di anticipare la possibilità di godere di tanti sconti e divertirsi con le nostre Black Hour già da inizio novembre. Naturalmente si tratta di offerte irripetibili e chi è interessato deve prestare attenzione ai nostri profili social, attivare le notifiche push della nostra app e monitorare continuamente il nostro sito alla ricerca dell’ora e dell’offerta perfetta”.