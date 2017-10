ePrice torna on air con una nuova campagna

Dal 22 ottobre al 4 novembre andranno in onda tre differenti spot promozionali relativi a Miglior Prezzo Garantito, in attesa della campagna Black Friday in partenza a novembre. Questo il nuovo programma di comunicazione ePrice, che torna in onda su tutti i canali, televisione compresa.

Il player italiano dell'eCommerce ha scelto di investire in una campagna multi-soggetto su tv e digital a firma Ogilvy&Mather e prodotta da De Agostini. La promozione pubblicizzata prevede sconti fino al 50% su migliaia di prodotti in vendita sul sito, con focus in particolare su lavatrice Candy Bianca e lavatrice Haier Duo.

Per ogni promo previste landing page ad hoc sul portale di ePrice (in precedenza Banzai).