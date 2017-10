Epta annuncia tre nuove acquisizioni

Epta, il gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, rafforza la propria presenza a livello globale, con l’acquisizione di tre società partner specializzate nella distribuzione, installazione e servizi per il Retail, il Food&Beverage e l’Ho.re.ca: Libre Sp. z o.o. Sp.K in Polonia a fine agosto 2017, King Richard Shop System Inc. nelle Filippine a luglio 2017 e Portanuova in Cile e Perù nell’aprile 2017.

“Queste operazioni rientrano nella strategia del Gruppo di offrire con una presenza diretta, soluzioni all’avanguardia ed energeticamente efficienti a mercati ad alto potenziale di crescita – commenta Marco Nocivelli, presidente e amministratore delegato di Epta. Negli ultimi anni siamo notevolmente cresciuti e vantiamo oggi presidi in oltre 40 Paesi in tutto il mondo. Siamo molto soddisfatti delle acquisizioni concluse che ci permetteranno di cogliere importanti opportunità già nel breve periodo, rafforzando ulteriormente la quota di mercato in queste aree, che per noi hanno una rilevanza strategica in termini di espansione.”

La Polonia è un mercato molto presidiato, dove l’azienda prevede ampi margini di sviluppo. Sono infatti presenti numerose catene internazionali e si prospettano opportunità di consolidamento anche per i retailer medio-piccoli: attori che guardano con sempre crescente interesse alla qualità, all’innovazione, al design e al basso impatto ambientale. In tal senso, l’obiettivo dell’azienda è potenziare la propria presenza nel sesto paese per abitanti del vecchio continente, che registra uno dei più elevati potenziali di crescita del PIL (+3-4% nel periodo 2014-2016).

Questa acquisizione favorirà un solido sviluppo del Gruppo nell’Europa centro-orientale, dove è già presente con un polo di coordinamento tecnico-commerciale in Ungheria a Budapest, proponendo progetti chiavi in mano: dalla progettazione esystem engineering fino all’installazione e al servizio post vendita.

Le Filippine, oltre ad essere un paese ad alto potenziale, con 120 milioni di abitanti e un tasso di crescita del PIL del +7% (circa il doppio rispetto alla media mondiale), sono connotate da una complessità acuita da diversi fattori: la lontananza tra le isole dell’arcipelago e il clima tropicale.

Epta investe su questo territorio con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura della refrigerazione. L’acquisizione dello storico distributore King Richard, rinomato nel Paese nel service & contracting, permetterà a Epta di coniugare l’expertise dei suoi brand nella produzione e nell’offerta di sistemi tecnologicamente avanzati, con un servizio a 360°, dedicato sia ai Retailer che al segmento Food&Bev.

Grazie alla presenza diretta, Epta consoliderà la propria leadership nel settore Retail e implementerà una strategia per favorire una solida crescita anche nel Food&Beverage. L’operazione rappresenta anche un’opportunità per il Gruppo per potenziare il proprio presidio nell’area Asia Pacific, dove è già attivo in Cina, Thailandia, Singapore, Malesia e Australia.

Il Cile rappresenta il mercato più sviluppato per soluzioni di merchandising e di risparmio energetico per tutto il Sud America, ed il Perù è uno dei mercati con maggiore potenziale di crescita nei prossimi anni. Epta, dopo l’acquisizione nel 2013 di quote della società Portanuova e la costituzione di Epta Pacifico Sur e di Epta Perù, ha perfezionato l’operazione nel 2017 acquisendo le quote rimanenti a ulteriore conferma dell’obiettivo di offrire progetti chiavi in mano: dalla progettazione e system engineering fino all’installazione di soluzioni avanzate per la distribuzione organizzata sudamericana.

“Nell’ultimo periodo abbiamo finalizzato tre nuove acquisizioni con l’obiettivo di diversificare i mercati, come previsto dal nostro Piano Strategico – conclude Nocivelli. Queste operazioni sono fondamentali per garantire la nostra presenza diretta in mercati che registrano una forte crescita, perseguendo un importante traguardo economico e finanziario: raggiungere un giro d’affari pari ad un 1 Miliardo di Euro e un EBITDA a doppia cifra percentuale nel 2020.”