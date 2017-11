Eridania entra nel mercato dei dolcificanti con Zero

Il brand dello zucchero lancia un nuovo prodotto rivolto al benessere dietetico e lo fa con una campagna di comunicazione televisiva ed offline

Una nuova formula brevettata che si presenta "dolce come lo zucchero" e "senza retrogusto” per rivolgersi al target di consumatori salutista e low-sugar. Questo il prodotto Zero lanciato da Eridania e che segna l'ingresso del brand nella categoria dolcificanti (liquidi).

La referenza a zero impatto calorico viene presentata al mercato (crescente) di coloro che riducono od eliminano il consumo di zuccheri aggiunti con un'immagine di benessere e flessibilità alle diverse esigenze alimentari. Adatto agli intolleranti a glutine e lattosio, l'edulcolorante da tavola Eridania è proposto per bevande, yogurt, macedonie e come ingrediente in cucina.

Anche nel packaging Eridania ha scelto di coniugare innovazione ed attenzione all'ambiente, eliminando la plastica esterna dell'involucro e puntando su una confezione in cartoncino 100% riciclabile. I due formati introdotti a scaffale sono da 50 e 100 ml, con un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 2,29 e 4,19 euro.

Il brand ha investito per la nuova referenza su una campagna televisiva ad ampia copertura in onda dal 26 novembre al 10 dicembre, nonché su una campagna affissioni concentrata a Milano. Lo spot da 30 secondi, firmato da Lorenzo Marini Group, è all'insegna del claim "Non ti accorgi nemmeno che non è zucchero".

Al centro della comunicazione una figura femminile personificazione del prodotto stesso che ribadisce la funzionalità legata alla forma fisica e che si offre come soluzione di lifestyle quotidiano.