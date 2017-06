I cinesi di Yida metterebbero sul piatto 7,5 miliardi di euro: la cessione di Esselunga torna ancora sotto i riflettori

Secondo il quotidiano La Repubblica, i cinesi di Yida, un altro dei non pochi conglomerati pluri-business cinesi (industria, immobiliare, entertainment), sarebbero disposti a staccare un assegno da 7,5 miliardi di euro per acquistare Esselunga: è circa il 25% in più di quanto offrivano Cvc e Blackstone che valutavano la catena di Bernardo Caprotti, oggi di proprietà della figlia Marina Sylvia e della moglia Giuliana Albera, tra i 4 e i 6 miliardi di euro. Quella cinese sarebbe una valutazione piena che corrisponde al fatturato della catena.

L'orientamento dell'attuale proprietà è non vendere; ma potrebbe trattarsi di uno stand-by. Negli ultimi dieci anni sulla cessione di Esselunga si è scatenata una tale ridda di voci e di rumours giornalistici, più o meno verosimili (Esselunga fa notizia di per sé), che con i nomi delle insegne e delle catene internazionali spuntati dai titoli dei giornali si potrebbe fare un album delle figurine: Wal-Mart e Kroger in Usa, Tesco e Waitrose in Uk, Mercadona dalla Spagna, poi le Coop (ovvove: dire Coop in casa Caprottti è come evocare lo spirito di Bafometto, eppure, piaccia o no, la Coop è l'unico soggetto economico italiano privato in ambito distributivo che può comprare Esselunga), senza dimenticare Ahold Delhaize, un gruppo che piaceva molto a Bernardo Caprotti che ebbe con Gruppo Delhaize negli anni Novanta rapporti di lavoro ai tempi della centrale Sedd.