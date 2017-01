Euronics, Ilario Galimberti taglia il traguardo dei 91anni

Ilario Galimberti compie domani 91 anni: più o meno coetaneo di Giuseppe Caprotti, Galimberti è uno dei più noti e importanti imprenditori del commercio di elettrodomestici, socio di Euronics.

Domani Ilario Galimberti taglia il nastro dei 91 anni. È un imprenditore del commercio più o meno coetaneo di Giuseppe Caprotti, fondatore di Esselunga, che se n'è andato, onusto di vittorie, soldi e successi, tra settembre e ottobre 2016.

Ilario Galimberti è un imprenditore molto noto nel settore degli elettrodomestici, e non solo nell'ambito milanese-lombardo: è fondatore e presidente di Galimberti S.p.A, impresa socia di Euronics.

Nato il 14 gennaio 1926, a Barlassina, primogenito di 4 figli, ha cominciato a lavorare come elettricista a 14 anni, nell'impresa di un parente a Seregno. Nel 1954 esordisce nel commercio al dettaglio di materiale elettrico e bombole a gas, primo nucleo di un piccolo impero imprenditoriale trasmesso oggi ai figli Mara, Aldo e Paolo, avuti dalla moglie Luigia, sua consorte per almeno 60 anni (roba dell'altro mondo! Quando mai accadrà oggi e nei secoli futuri che un uomo e una donna stiano insieme più di 60 secondi?).

I figli hanno preso in mano le redini dell’azienda, cresciuta col tempo fino a contare oltre 500 collaboratori e che, dopo l’acquisizione di Derta Spa avvenuta a fine 2013, controlla 34 punti di vendita distribuiti in 6 regioni italiane.

NOTA BIOGRAFICA

È il 1954 quando il capostipite della famiglia Galimberti intraprende il suo percorso come rivenditore aprendo un piccolo negozio di lampadine, fornelli a gas e lampadari.

Nel 1968 inaugura il primo punto di vendita di elettrodomestici di 500 mq a Barlassina (MB). Agli inizi degli anni '70, Ilario Galimberti decide di diversificare l'attività, inventando il primo frigorifero da incasso e dando vita così a un nuovo mercato.

Nella seconda metà degli anni Settanta con altri soci lancia Get, oggi Euronics, il primo gruppo d'acquisto a livello nazionale dedicato agli elettrodomestici, e negli anni Ottanta e Novanta sviluppa la società Galimberti Euronics, fra le più forti in Italia nel settore elettrodomestici.

Il 1° giugno 2006 la Presidenza della Repubblica Italiana conferisce a Ilario Galimberti il titolo di Cavaliere del Lavoro, e il 12 giugno 2012 grazie al progetto Punto vendita 3.0 di Seregno e di Como, riceve in Senato il premio nella categoria Innovazione nel Commercio in qualità di Presidente di Gruppo Galimberti.