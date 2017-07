Eurosia è un centro commerciale, inaugurato nel 2011, nella zona sud-est di Parma, con una Gla di 16.550 mq. Ha ottenuto la certificazione Breeam in-use, che definisce i vari livelli di sostenibilità ambientale riscontrabile nei processi di costruzione e allestimento impiantistico e infrastrutturale di un edificio

Il centro commerciale Eurosia a Parma, gestito da Cbre, società leader nella consulenza immobiliare, ha ottenuto la certificazione Breeam in-use con il giudizio "Very Good", nella categoria Asset Performance, che definisce un'elevata sostenibilità ambientale sotto il profilo dei consumi energetici.

Breeam, acronimo di "Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method", è un protocollo di valutazione degli edifici, riconosciuto a livello internazionale, che determina la performance ambientale degli immobili attraverso valutazioni su progettazione, costruzione e utilizzo della struttura, per verificare l’utilizzo delle migliori tecniche in tema di edilizia sostenibile.

Il centro commerciale Eurosia, inaugurato nel 2011, ha una Gla di 16.550 mq, e si trova nella zona sud-est di Parma. Realizzato da Eurosia srl, l'offerta commerciale, oltre a Ipercoop, è completata da 30 negozi, fra i quali Unieuro e Conbipel nelle medie superfici specializzate, e la Farmacia Eurosia.

"Eurosia ha ottenuto questo riconoscimento grazie ai criteri sui quali è basato il progetto di realizzazione della struttura e alle best practice che hanno guidato il lavoro di gestione -commenta Fabrizio Federici, presidente del Consorzio centro commerciale Eurosia-. Per ridurre consumi e sprechi, sono stati implementati sistemi e servizi finalizzati alla sostenibilità ambientale dell’immobile".

Fra questi sistemi accennati da Federici, ricordiamo l'impianto fotovoltaico da 50,4 KWp per la produzione di energia elettrica: in 5 anni ha contribuito all'abbattimento di 154 tonnellate di Co2. Le pavimentazioni esterne con autobloccanti fotocatalitici assorbono le polveri sottili e riducono lo smog; la vasca per il recupero dell’acqua piovana supporta l’attività di irrigazione, mentre il sistema di illuminazione dei piazzali è basato sul lampade ad alta prestazione. Il sistema di raccolta differenziata permette ai tenant di gestire lo smaltimento dei rifiuti. Rientrano nella sostenibilità anche i collegamenti non automobilistici come la pista ciclabile che collega Eurosia direttamente al centro di Parma.

"Il progetto prevede nuovi interventi per ridurre i consumi –conclude Federici- come la sostituzione dell’attuale impianto di illuminazione con un sistema di corpi illuminanti a Led, che farà risparmiare sul piano energetico abbassando nel contempo i costi di manutenzione. Le nuove tecnologie aiutano a raggiungere livelli più alti di sostenibilità: per i prossimi due anni l'obiettivo è lavorare con la proprietà e gli operatori per ottenere il giudizio excellent, massimo grado della certificazione Breeam".