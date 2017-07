Jll seguirà la commercializzazione dello shopping centre previsto su Cascina Merlata a Milano: 65.000 mq di Gla per 190 negozi. Il promotore è Falcon Malls che oltre a Cascina Merlata sta investendo, sempre su Milano, sull'area Concordia (ex Falck, Sesto San Giovanni) e a Torino

Falcon Malls -società del Gruppo saudita Fawaz Alhokair specializzata nello sviluppo, nella commercializzazione, promozione e gestione di centri commerciali di proprietà- ha affidato a Jones Lang LaSalle (di seguito Jll), nota multinazionale della consulenza e dei servizi in campo immobiliare e finanziario, la commercializzazione dello shopping centre in sviluppo a Cascina Merlata, a nord-ovest di Milano, in prossimità dell’area che ha ospitato Expo Milano 2015.

Inserito in un più ampio e diversificato progetto di riqualificazione urbana -denominato Uptown, nuovo smart district di Milano- il centro commerciale di Falcon Malls sarà parte e àncora del nuovo quartiere che ospiterà, fra l'altro, residenze di lusso e un istituto scolastico, il tutto immerso in un parco urbano di 250.000 mq.

L’area che ha ospitato Expo Milano 2015 cambierà volto con lo Human Technopole, polo tecnico-scientifico che muoverà l'attività e il lavoro di circa 1.500 persone. Il centro commerciale trarrà benefici anche dal trasferimento, nella stessa area, dei dipartimenti scientifici dell’Università Statale di Milano con la creazione di una nuova città universitaria forte di 2.280 operatori e oltre 18.000 studenti, e con l’inserimento di una nuova struttura ospedaliera.

Cenni sul nuovo centro commerciale

Il centro commerciale previsto da Falcon Malls prevede una Gla complessiva di circa 65.000 mq, 190 negozi e un'offerta mista retail-food-intrattenimento con cinema multisala e kidz area.

Il progetto è configurato su due strutture collegate da un’area food&beverage panoramica: l’edifico Est ospiterà l'offerta entertainment e ristorazione, con cinema multisala, area giochi, ristoranti, servizi e supermercato specializzato nell’offerta gourmet.

Nell’edificio Ovest si svilupperà un percorso di shopping su due livelli, che includono un family store, negozi di moda e accessori, elettronica, sport.

Il ponte panoramico di collegamento prevede una via del gusto (food street) che confluirà nel resto dell’offerta F&B, sinergica con l’intrattenimento serale.

Falcon Malls, oltre che su Cascina Merlata, sta investendo, sempre a Milano, sull'area Concordia (ex Falck, Sesto San Giovanni: si veda Milanosesto, nuova città nella città, Mark Up, 258, pagg.114-115) e a Torino. Mark Up pubblicherà sul numero 261 (luglio-agosto 2017) un'intervista a Luc Lescault, direttore marketing e comunicazione di Falcon Malls.