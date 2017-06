Farmaceutici Dottor Ciccarelli rinnova il brand Cera di Cupra

Farmaceutici Dottor Ciccarelli, azienda familiare italiana che opera dal 1821 nel settore dell'igiene orale, della cosmesi e del toiletry, pone in atto una strategia di rinnovamento per uno dei suoi brand più noti, Cera di Cupra. Il piano prevede un rinnovamento dei packaging e il lancio di nuovi programmi dedicati alla protezione e al benessere della pelle, in grado di rispondere alle nuove e sempre più specifiche esigenze delle donne di ogni età. Nuove formulazioni, quindi, per tre differenti linee, Anti-Age, Idratante e Ricette di Bellezza, per un totale di 20 referenze, e un nuovo marketing di prodotto che includerà una campagna televisiva entro la fine dell’anno.

Farmaceutici Dottor Ciccarelli è attualmente presente sui canali mass market e farmacia, con circa un centinaio di prodotti, sviluppati su 6 linee produttive interne dedicate principalmente ai marchi Pasta del Capitano e Cera di Cupra. Le linee sono commercializzate in Italia e in oltre 70 paesi del mondo nella gdo oltre che in store specialistici, grazie a una capillare rete di vendita e distribuzione.

Il mercato principale è la Cina, seguita dalla Corea e dai Paesi Balcanici, in primis la Grecia. Buone le prospettive di crescita anche in altri importanti Paesi Far East.

Per il 2017 è in programma uno sviluppo significativo nei mercati della Sud Corea, Russia, Ucraina, Arabia Saudita, e Polonia e un piano ambizioso che prevede ulteriori incrementi di fatturato in particolare in Cina, grazie alla nuova linea premium di dentifrici Pasta del Capitano 1905, rivolta a un target medio alto specifico per quel mercato.