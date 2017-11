Lo studio Uli-Jll presentato a Cannes, durante Mapic, evidenzia che la presenza di F&B (Food & Beverage) e di altri servizi/strutture per la comunità e il tempo libero producono interessanti incrementi sui principali indicatori di performance dei centri commerciali

Un nuovo studio congiunto Urban Land Institute (Uli) e Jones LangLaSalle (Jll), presentato in questa edizione di Mapic, il salone internazionale dell'immobiliare commerciale, retail e misto in corso a Cannes, evidenzia il ruolo decisivo che gli operatori e le attività non alimentari -a partire dal F&B fino a includere l'ambito "divertimento-tempo libero-edutainment"- esercitano nel miglioramento, anzi nel "boost" dei principali indicatori prestazionali, dai valori locativi ai footfall, dal fatturato al contenimento del tasso di vacancy.

L'analisi condotta su 12 centri commerciali europei nel 2017 segnala un incremento del 28% dei valori medi dei canoni, un +7,24% nel numero di passaggi/visitatori (footfall) e un calo di 100 punti base (-1%) dello sfitto (vacancy rate).

Il campione di centri commerciali è formato da shopping centre in Gran Bretagna, Francia, Polonia e Spagna, che hanno visto recenti interventi di ampliamento o modernizzazione con conseguente inclusioni di nuovi servizi e retailer in ambito non food, con particolare riferimento ai nuovi servizi per la comunità, ancora poco o nulla presenti nei nostri centri commerciali, come strtture e laboratori sanitari, studi dentistici, biblioteche, spazi di lavoro condivisi (co-working) e simili area di incontro.

Il 58% dei rispondenti ha detto che l'aggiunta di servizi e aree legate alla ristorazione, al tempo libero e alla comunità hanno prodotto risultati positivi sulle performance dei centri commercialifinancial performance. Confermata la tendenza già emersa nell'analisi dello scorso, e cioè che il F&B e gli ambiti assimilati aumentano il "dwell time" (il tempo di permanenza del visitatore all'interno del complesso commerciale).