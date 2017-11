Felsineo avvia un nuovo stabilimento per produrre affettati vegetali e biologici

Un intero stabilimento nuovo di zecca, totalmente dedicato alla produzione di affettati 100% vegetali e biologici, in commercio da ottobre con il brand Veghiamo. La nuova azienda, FMV con logo commerciale Felsineo Veg, nasce dalla partnership tra Felsineo, leader nella mortadella, che ha messo a disposizione la sua organizzazione e gli oltre 50 anni di esperienza, e Mopur Vegetalfood, altrettanto forte nel know how di questo prodotto.

Da questa sinergia è nata Veghiamo, una linea di affettati altamente proteici, interamente vegetali e biologici, dedicata non solo a vegetariani e vegani ma a tutti coloro che cercano il benessere con alternative gustose alla carne e ai salumi.

Il nuovo stabilimento di Zola Predosa (BO) dedicato a questi prodotti, appena inaugurato, vanta un processo produttivo all’avanguardia e totalmente innovativo, a testimonianza di quanto l’azienda creda nel potenziale del settore.

“È un dato di fatto incontrovertibile che stia crescendo il numero di consumatori che scelgono il vegetariano e il vegano. Non sono mode effimere, ma nuove abitudini alimentari che ben si posizionano sotto l’ombrello della salute e del benessere alimentare – dichiara il presidente di Felsineo e di FMV Andrea Raimondi. Felsineo, forte della sua esperienza nel campo della mortadella, e Mopur Vegetalfood, forte della sua esperienza nel campo di alimenti biologici e vegani, hanno voluto cogliere la sfida di un mercato fortemente innovativo. Con Felsineo, Mopur Vegetalfood, e adesso anche con FMV, mangiare bene e mangiare sano viaggiano in perfetto accordo.”

Felsineo e Mopur Vegetalfood hanno portato nella nuova azienda le rispettive esperienze, applicandole all’innovazione di un settore ancora poco presidiato dall’industria.

Grande attenzione è posta al tema della sostenibilità ambientale. L’azienda utilizza esclusivamente ingredienti biologici e ha scelto di ottenere le certificazioni Bio e Vegan con la collaborazione del Consorzio ICEA. Gli affettati sono proposti in vaschette di carta che provengono in prevalenza da fonti rinnovabili, certificate FSC. L’azienda, inoltre, è integralmente no-smoking: il divieto di fumo è esteso a dipendenti, fornitori e visitatori, anche nei cortili e piazzali adiacenti.

“Con Veghiamo abbiamo dimostrato che si può scegliere un’alimentazione salubre senza rinunciare al gusto – conclude Andrea Raimondi. Il payoff “Amore dalla prima fetta” è stato scelto proprio per sottolineare la bontà dei prodotti, che si affianca alla loro salubrità.”

Gli affettati Veghiamo sono realizzati con il processo produttivo Mopur1, che propone una nuova concezione di alimento. Sono ottenuti dall’abbinamento di diverse farine - di grano, lupini e ceci - attraverso un processo di fermentazione naturale che offre al prodotto caratteristiche distintive: sapore e profumo accattivanti, consistenza unica, ottima affettabilità e maggiore digeribilità. Tutto ciò li rende nutrienti, leggeri, versatili e adatti a tutti; contengono oltre il 25% di proteine e solo il 7% di grassi, valori che li rendono estremamente appetibili per chi segue un’alimentazione sana e bilanciata, e indicati per tutta la famiglia.

Disponibili in sei diverse varietà (lupino, delicato, affumicato, speziato, al pepe e con tartufo) gli affettati Veghiamo si possono consumare al naturale, conditi con olio Evo o cucinati in ricette, come quelle proposte sul sito www.felsineoveg.com.