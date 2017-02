Ferrero investe 38,5 mln in Normandia per la Nutella

Per soddisfare la crescente richiesta di Nutella da parte dei francesi, che ogni anno ne consumano 89 milioni di barattoli, Ferrero investirà quasi 39 milioni in quattro anni nell’impianto di Villers-Ecalles, vicino a Rouen, in Normandia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Les Echos, il gruppo italiano modernizzerà quella che di fatto è l’unica fabbrica francese di Ferrero, attraverso la costruzione di un nuovo magazzino per lo stoccaggio. Ma non è tutto, perchè secondo Michel Etcheberrigaray, direttore dell’impianto, questi lavori preludono a investimenti più importanti: si parlerebbe addirittura di una nuova linea di produzione nel 2019.

Oggi Ferrero France genera un giro d’affari di 1,24 miliardi di euro e impiega 1.350 dipendenti, 900 dei quali solo in Normandia, dove il gruppo sostiene una decina di associazioni e sponsorizza il Rouen Metropole Basket. E soprattutto ha stretto un accordo da 4,6 mln di euro in dieci anni con la città di Rouen per dare il proprio nome (Kindarena) al palazzo dello sport costruito nel 2012.