Ferrero riporta Estathé on air con ironia

Nel nuovo spot un codino dedicato al lancio della nuova linea Estathé Zero

Nuova puntata per la campagna Thé Best di Estathé. Il prodotto è inserito all'interno di una scenetta divertente e di intrattenimento, che invece di esaltare in modo marcato e retorico le caratteristiche della referenza punta sull'autoironia e la presa in giro.

Al centro una partita di scacchi, dove lo scimpanzé testimonial Tibi, personaggio ormai consolidato nella comunicazione del brand Ferrero, batte uno studente universitario. L'atmosfera è finta intellettuale ma in realtà propone un consumo disimpegnato.

Lo spot d'indirizzo giovane sarà on air dal 7 maggio sui media nazionali e prevede anche un codino per il lancio della nuova linea Estathé Zero.

Credits

Agenzia Creativa: CD’I di Cralo D’innella

Casa di Produzione: Mercurio Cinematografica

RegiA: Giuseppe Capotondi

Direttore della fotografia: Marc Gomez Del Moral