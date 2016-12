Fiesta spinge sul digitale con ritmo giovane e rap

Una nuova campagna per il prodotto Ferrero, che guarda a un dialogo con l'universo young attraverso uno spot musicale interpretato dal popolare comico Lorenzo Baglioni.

Riaccendi il ritmo. Questo il nuovo claim di Fiesta, che rispetto ai tempi del "non ci vedo più dalla fame" ringiovanisce il target di riferimento passando dal lavoratore al liceale. Sono gli studenti, infatti, i protagonisti dello spot lanciato sul canale digitale e in particolare sulla piattaforma You Tube e Facebook.

Il video pubblicitario è incentrato su un motivo musicale rap che risveglia gli alunni dal torpore di una lezione di trigonometria, in un parallelismo con il gusto esplosivo del prodotto Ferrero. Il professore è interpretato testimonial Lorenzo Baglioni, popolare comico di Colorado, vero insegnante di matematica al liceo e musicista noto su You Tube per una serie di filmati con i quali fa divulgazione scientifica a ritmo di musica.

Il nuovo concept Fiesta utilizza pertanto una formula già testata, inserendosi in un trend virale e guardando al dialogo dinamico e tra pari con un'universo young.

Credits

Agenzia creativa: BCube

Direzione Creativa: Andrea Stanich; Arturo Dodaro

Account Director: Federica Fragapane

Casa di Produzione: Mug Film

Executive Producer: Isabella Spadaccini

Regia di Haider Rashid

Canzone e sceneggiatura video di Lorenzo & Michele Baglioni

Cast: Lorenzo Baglioni, Federico Muti, Leonardo Stoppioni, Richard Ralf, Davide Arena

Arrangiamento e Realizzazione Musicale: Lorenzo Piscopo

Studio di Registrazione: Seven Circles Studio