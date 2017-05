Fortesan sale a bordo delle navi Gnv in co-marketing

Il brand di cibo e prodotti per gli animali ha rinnovato per il secondo anno di fila la propria partnership con la compagnia di trasporto marittimo. L'accordo tra Fortesan e Gnv punta al target dei padroni in viaggio con i loro amici a quattro zampe, offrendo loro dal 15 maggio al 15 settembre un kit di referenze gratuito.

Giochi, campioni di crocchette e così via. Questo il contenuto che verrà omaggiato sulle linee per Sicilia e Sardegna. In tutti i punti vendita Fortesan saranno inoltre esposti totem e locandine dedicate all’iniziativa e, acquistando un prodotto Fortesan in uno dei 64 negozi monomarca in Italia, Gnv riconoscerà uno sconto del 10% per i viaggi fino al 20 luglio e dall’11 al 30 settembre compresi da e per Sicilia e Sardegna.

Un'attività di co-marketing offline che per il brand serve a spingere anche le vendite online in ottica omnichannel.