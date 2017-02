Al via l’ampliamento di Franciacorta Outlet Village a Rodengo Saiano, nel bresciano, che aggiungerà 30 nuove boutique e una piazza dedicata alla ristorazione

Sono appena iniziati i lavori per l'ampliamento di Franciacorta Outlet Village a Rodengo Saiano (Bs), uno dei primi Factory Outlet Centre aperti in Italia, oggi gestito da Multi Outlet Management Italy (MOMI), filiale italiana del gruppo olandese Multi Mall Management, e uno dei 5 outlet del portfolio Land Of Fashion, acquisiti dal Fondo americano Blackstone.

I lavori (si tratta della fase 3) per il Franciacorta prevedono uno sviluppo di circa 30 nuove unità a doppia altezza distribuite su circa 5.000 mq di superficie lorda complessiva (Slp).

Franciacorta Outlet Village si sviluppa attualmente su una superficie di 32.650 mq e comprende una galleria commerciale di 150 negozi per un’offerta commerciale che spazia dai marchi moda internazionali a quelli di nicchia, a prezzi ridotti fino al 70% tutto l’anno.

L’obiettivo della terza fase è arricchire l’offerta del Village ampliando il portafoglio dei marchi e creando una nuova area ristorazione (food court) adeguata agli spazi e al design del Village.

Le nuove unità commerciali si svilupperanno intorno alla Food Court e alla Cascina già esistenti: si presenteranno con grandi vetrine, pensiline in vetro, decori e arredi caratterizzati da uno stile ispirato all’architettura del territorio.

Da segnalare, fra i corpi e gli elementi architettonici di spicco, la galleria con copertura in vetro e metallo, che richiama le gallerie cittadine dell’Ottocento collegando le varie aree commerciali.

"ll piano della terza fase dell'outlet prevede un ampliamento di 5.000 mq che porteranno l'offerta complessiva del centro a 190 boutique -specifica Luca Zaccomer, direttore marketing Multi Outlet Management-. Fra gli obiettivi di questo ampliamento c'è ovviamente il desiderio che i nostri visitatori trovino un’offerta più completa con nuovi marchi della moda. Grazie alla terza fase potremo aumentare il livello di ospitalità adeguandolo maggioramente alle aspettative di chi viene da noi anche per l'attrattività del territorio circostante, la Franciacorta".

La posizione strategica di Franciacorta Outlet Village

Inaugurato nel 2003, primo Foc della Lombardia, Franciacorta Outlet Village è raggiungibile da Milano in circa un'ora d'auto; da Milano parte ogni giorno anche un autobus dedicato (Shopping Shuttle).

Il portfolio di Multi Outlet Management Italy (MOMI) comprende, oltre a Franciacorta Outlet Village, gli Outlet di Bagnolo San Vito (Mantova Outlet Village), Aiello del Friuli (Palmanova Outlet Village), Molfetta (Puglia Outlet Village), Foiano della Chiana (Valdichiana Outlet Village). Acquisiti dal Fondo americano Blackstone, i 5 Outlet Village (150.000 mq in totale) hanno totalizzato 17 milioni di visitatori nel 2015.