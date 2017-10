Friend of the Sea certifica il Dolphin Watching di Mare Forza 7

Friend of the Sea (FOS), programma di certificazione internazionale di sostenibilità ambientale per prodotti da pesca e acquacoltura e attività di avvistamento cetacei, ha certificato la conformità di Mare Forza 7, operatore turistico di Golfo Aranci (Olbia Tempio), ai criteri di sostenibilità per le attività di dolphin watching.

“Ho deciso di certificare Mare Forza 7 con Friend of the Sea perché, come operatore nel settore della nautica da diporto, credo nel progetto - ha dichiarato Paolo Della Negra, proprietario di Mare Forza 7. Sono convinto che, grazie alle nozioni che ci sono state rilasciate durante la formazione, si possa dare un valore aggiunto alle escursioni di dolphin watching, dando inoltre la possibilità al turista di ricevere informazioni utili che possono accrescere il proprio bagaglio culturale.”

Nata nel 2013 per volontà di Della Negra, Mare Forza 7 organizza tour di dolphin watching, escursioni nelle isole più belle della Sardegna e noleggio gommoni con conducente con partenza dalle località di Cala Sassari e Pontile Maris Marine di Golfo Aranci, da giugno a settembre.

Durante l'audit, FOS ha accertato che l'operatore non utilizza sistemi sonar che emettono rumore per il rilevamento dei cetacei, ma si affida esclusivamente al loro avvistamento tramite binocoli, oltre a garantire il rispetto di una distanza maggiore di 60 metri dagli animali, mantenendo una velocità lenta e costante nella zona di avvicinamento e una rotta parallela all'andamento dei delfini.

Trattandosi di un'area ad alta intensità turistica, Paolo Bray, direttore di FOS e Earth Island Institute Europa, storica organizzazione americana per la salvaguardia dei delfini durante la pesca del tonno, ha salutato con particolare entusiasmo l'impegno dell'azienda appena certificata: "L’attività di avvistamento dei cetacei si è sviluppata velocemente nel mondo e rappresenta un' importante occasione per sensibilizzare ed educare il pubblico al rispetto dell’ambiente marino e delle popolazioni acquatiche. Diventa dunque sempre più urgente che gli operatori turistici seguano regole di comportamento sostenibile per non impattare le popolazioni, già ridotte e in pericolo per cause antropiche. L'impegno di Mare Forza 7 è fondamentale e mi auguro che altri operatori della zona decidano di sottoporsi alle verifiche indipendenti di Friend of the Sea seguendo il loro esempio".