Fruit24 manda i suoi street chef in spiaggia e in città

Spiagge, centro città, centri commerciali, aree di servizio delle autostrade: Fruit24, il progetto promosso da Apo Conerpo e co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per promuovere il consumo di frutta e verdura sulle tavole degli italiani, si arricchisce di una serie di iniziative per coinvolgere adulti e bambini durante le vacanze estive.

Negli stabilimenti balneari emiliano romagnoli sarà presente uno street chef e nei luoghi più frequentati delle città italiane un visualfoodist, che avranno il compito di preparare assaggi a base di frutta e verdura per far comprendere quanto snack, merende, pranzi e cene a base di frutta e verdura siano gustosi e salutari. Sulla rete autostradale italiana è inoltre possibile scoprire tutte le informazioni su Fruit24 grazie alla nuova campagna di advertising in onda sul canale televisivo presente nelle aree di servizio autostradali.

A luglio ed agosto in alcuni dei più famosi e frequentati stabilimenti balneari della riviera emiliano romagnola, da Cesenatico a Marina di Ravenna sino a Lido di Classe, sarà presente per tutto il giorno un corner di Fruit24, nel quale uno chef aiutato da alcune hostess si prenderà cura dei bagnanti, guidandoli nelle varie attività ed intrattenendoli. In diversi momenti della giornata lo chef preparerà assaggi a base di frutta e verdura di stagione che saranno distribuiti ai presenti.

Dal 31 luglio partirà anche un tour che toccherà le principali città italiane del Centro-Nord Italia: Rimini, Bellaria, Cesenatico, Milano Marittima, Pisa, Forte dei Marmi, Viareggio, Marina di Massa, Genova, Torino, Bergamo, Milano, Brescia, Verona, Padova, Bologna, Firenze, Roma, dove il tour si chiude il 29 ottobre. In ciascuna città, per due o tre giorni consecutivi arriverà un mezzo di Fruit24, che nel centro storico o nelle zone di maggior frequenza costituirà un’isola Fruit24. Qui un cuoco visualfoodist realizzerà dei laboratori per il pubblico, insegnando come realizzare ricette facili utilizzando frutta e verdura di stagione. L’evento sarà seguito in tempo reale sul sito web di Fruit24 e condiviso nei canali social.

Dall'1 luglio al 31 gennaio 2018, infine, Fruit24 è on air con ricette, consigli e informazioni utili sul canale “La TV delle Autostrade”, la tv che trasmette nelle aree di servizio presenti lungo la rete autostradale italiana, utilizzando il circuito indoor InfoMoving, presente in 100 aree di servizio per un totale di 200 schermi e il circuito outdoor degli impianti Ledwall Network presente in 15 aree di servizio con altrettanti schermi.

L'obiettivo del progetto Fruit24 è di mettere a disposizione ricette semplici, fantasiose, elaborate o ricercate, che soddisfino le necessità dei più diversi consumatori, dagli antipasti ai piatti unici, dalle zuppe ai secondi, e si pone come punto di riferimento per far conoscere i valori nutritivi di frutta e verdura, permettendo a tutti di comprendere che sono alimenti freschi, naturali, facili da usare, piacevoli e convenienti, in linea con le tendenze alla prevenzione e al benessere.