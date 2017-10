FruttaWeb sceglie HiPay per i pagamenti sul sito e-commerce

FruttaWeb, il primo e-commerce italiano di ortofrutta, sceglie HiPay per permettere ai propri utenti di utilizzare il metodo di pagamento più vicino alle proprie esigenze.

La nuova partnership consentirà all’e-commerce emiliano di beneficiare di un sistema anti-frode all’avanguardia e di due licenze bancarie europee, Payment Institution e Electronic Money Issuer, integrando molti degli oltre 220 metodi di pagamento internazionali offerti da HiPay, tra cui SisalPay, Visa, Mastercard, Maestro, permettendo così agli acquirenti di scegliere la modalità più affine alle proprie esigenze. La società FinTech, infatti, vanta un forte know how in termini di pagamenti online, acquisito dall’analisi dei comportamenti d’acquisto di oltre 85 paesi.

“La crescita di ogni business passa sempre di più dall’attenzione che si riserva agli utenti, dalla qualità dei prodotti forniti ai servizi offerti per agevolare la customer journey, velocizzando così la transazione, e dall’abilità di analizzare i dati transazionali – ha commentato Marco Biasin, AD di FruttaWeb. L’accordo stretto con HiPay rappresenta un plus notevole sia per i nostri clienti sia per il nostro business grazie alla consulenza specifica del team di HiPay che ha studiato per noi una strategia ad hoc ed efficace attraverso un’analisi puntuale dei dati dei nostri utenti acquisiti tramite un sistema di misurazione estremamente all’avanguardia, in grado di intercettare in anticipo quelle che sarebbero state le nostre esigenze.”

“Secondo l’ultimo rapporto Netcomm tra i settori con i maggiori trend positivi nel 2017 troviamo il Food & Grocery con un +30%, categoria merceologica destinata a crescere sempre di più nei prossimi anni – ha dichiarato Paola Trecarichi, VP di HiPay Italia. Siamo entusiasti della partnership con FruttaWeb, perché è una realtà innovativa nel settore Food, che mette in primo piano la qualità dei suoi prodotti e pone al centro le necessità dell’utente supportandolo nel processo d’acquisto, anche grazie alle nostre soluzioni di pagamento.”

Dal 2013 FruttaWeb ha servito oltre 20mila clienti per un totale di 380mila spedizioni. Sono oltre 1.300 prodotti presenti nell’ampio catalogo online dell’e-commerce ortofrutticolo dal quale è possibile scegliere tra prodotti italiani, frutta esotica e prodotti biologici e riceverli direttamente a casa in tempi rapidi. I prodotti ortofrutticoli vengono consegnati in tutta Italia ed Europa tramite furgoni refrigerati a temperatura controllata per garantirne la qualità e freschezza.