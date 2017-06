Fujitsu: nuove soluzioni per la digitalizzazione della gdo

Pfu (Fujitsu) presenta i nuovi scanner fi-7600 e fi-7700, due tecnologie adatte per la produzione di alti e medi volumi, che possono essere usate come entry point per la digitalizzazione di un dipartimento o di una società.

Come spiega Lorenzo Tedeschini, branch manager & legal representative Pfu (Emea) Ltd, parliamo di due soluzioni adatte in particolare per settori verticali che richiedono l'acquisizione di lotti misti e di documenti, quali la gdo, il settore finanziario e sanitario.

In video un approfondimento su caratteristiche e prezzi