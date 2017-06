Galbani lancia il primo servizio di e-commerce del fresco

Galbani punta sull’accessibilità: al via il primo servizio in Italia di e-commerce del fresco dedicato ai professionisti della ristorazione. Un’interfaccia semplice che permette di ordinare 24h su 24h con un semplice clic. Il nuovo sito di e-commerce www.galbaniprofessionale.it punta a semplificare la vita degli operatori del fuori casa offrendo la possibilità di ordinare on demand e in tempo reale formaggi, salumi, preparati per dolci, ovunque, permettendo un approvvigionamento che aderisce alle effettive esigenze di questo tipo di clienti che possono mutare velocemente, settimana dopo settimana.

“Lavorare a questo progetto è stata un’occasione preziosa di collaborazione fra tutte le funzioni aziendali, di revisione e miglioramento dei processi con un’attenzione costante alle esigenze dei nostri differenti clienti sul territorio – afferma Paolo Guzzardi, direttore Van Selling, Food Service & Traditional Trade Gruppo Lactalis Italia. Il servizio è stato pensato e costruito per seguire tutti i flussi già presenti in azienda e per lavorare in maniera coordinata e sinergica con tutte le altre azioni commerciali già attive: il sistema infatti riconosce eventuali accordi commerciali preesistenti ed applica automaticamente le condizioni commerciali dedicate”.

“Siamo i primi produttori del fresco ad aver costruito un’offerta del genere - racconta Clara Pirovano, direttrice marketing Gruppo Lactalis Italia. Anche sul tema dell’accessibilità digitale, abbiamo voluto ragionare da leader; stiamo facendo da apripista per il settore e siamo certi di aver identificato una modalità dalle grandi potenzialità di crescita”.

“Siamo molto orgogliosi che il cuore pulsante di questo progetto sia il mondo dei nostri Furgoni - conclude Paolo Guzzardi - che dimostrano ancora una volta di essere una risorsa unica della nostra azienda e un vero e proprio veicolo di innovazione”.

L’e-commerce dispone di un pannello di controllo che tiene in memoria e sistematizza le tipologie, quantità e tempistiche degli ordini precedenti offrendo una visione semplice della gestione degli ordini e fornendo in modo chiaro e immediato informazioni su eventuali offerte promozionali dedicate per ogni tipologia di attività commerciale.