Quest'anno il centro commerciale Galleria Borromea, a Peschiera Borromeo (Mi), gestito da Sonae Sierra, ha ottenuto la certificazione Breeam in-use per la gestione eco-sostenibile della struttura.

Breeam in-use è uno degli standard internazionali più importanti che misura l’impatto ambientale complessivo degli edifici, inclusi quelli commerciali. La valutazione si è concentrata su due aspetti: "Asset Performance" (sostenibilità e impatto ambientale) e "Building Management" (materiali e tecniche di costruzione). Il centro ha ottenuto la certificazione con livello "good" per entrambe le voci.

La proprietà (Immobiliare Ametista) ha scelto Arcadis come società di consulenza per gestito il processo di certificazione del centro commerciale.

Galleria Borromea ha ottenuto la certificazione grazie a una serie di miglioramenti infrastrutturali e impiantistici, fra i quali:

- la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione con quello più attuale e più efficiente a tecnologia Led, che permetterà un risparmio di circa 220.000 kWh annui, pari a circa il 7% del consumo totale annuo;

- la gestione e l’analisi energetica degli impianti di condizionamento nel 2016, che ha portato a un risparmio del 10% nei consumi rispetto al 2015

- l’attivazione di nuove procedure per incrementare la raccolta differenziata.

Sin dall'apertura (24 novembre 2011) Galleria Borromea è dotata di un impianto fotovoltaico di proprietà di Coop Lombardia, con pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria e un impianto di condizionamento che utilizza acqua di falda.

Altre migliorie sono previste per incrementare la sostenibilità e l’efficienza energetica: per esempio, l’installazione di pellicole solari sui grandi lucernai, l’implementazione del Bms (Buiding automatic system) e la promozione della mobilità sostenibile.

“Breeam è un importante riconoscimento - commenta Daniele Ferrè, Presidente di Coop Lombardia- per la certificazione ambientale. La sostenibilità dei punti di vendita e l’utilizzo di fonti alternative sono i protocolli applicati per avere negozi dal limitato impatto ambientale e con bassi consumi energetici. Coop Lombardia non è nuova a questi premi: Coop Lombardia ha ottenuto il Green Light Awards per l'installazione di sistemi di illuminazione efficienti".

Situato a Peschiera Borromeo, comune a sud-est di Milano, il centro commerciale Galleria Borromea sviluppa su 2 livelli una Gla di 27.700 mq e dispone di un parcheggio con 1.500 posti auto. Ha 100 negozi, fra i quali Media World, C&A, Foot Locker e Gruppo Calzedonia. Il magnete alimentare è rappresentato da Ipercoop (9.435 mq).