Gci (Immochan), le banche finanziano lo sviluppo in Sardegna

Per ristrutturare i propri centri commerciali in Sardegna, Gci (Galleria commerciali Italia), braccio operativo di Immochan in Italia, investirà 50 milioni di euro, il 90% dei quali destinati a Cagliari Marconi. L'investimento è garantito da Intesa SanPaolo e Unicredit con i quali Gci ha sottoscritto un accordo di finanziamento per complessivi 158 milioni di euro, di cui 40 milioni per ampliare e ammodernare le gallerie. Lo comunica l'Ansa, visto che da Gci/Auchan non è giunto alcun comunicato (as far as we're concerned, of course...)

In Sardegna, a curare il piano di refurbishment sarà la società Gcs (Gallerie commerciali Sardegna), che ha in proprietà e in gestione i 4 centri commerciali in terra sarda, e che fa capo a Gci e all'imprenditore sardo Sergio Zuncheddu.

Il piano prevede l'ammodernamento dei centri commerciali a Olbia, Sassari e Cagliari Santa Gilla, e appunto la ristrutturazione di Cagliari Marconi che assorbirà 40 dei 50 milioni previsti.