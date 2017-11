Giornata contro la violenza sulle donne: un must per la Csr

Partecipare anche solo con una semplice presa di posizione all'appuntamento internazionale del 25 novembre per i brand oggi è alla stregua di un obbligo

Responsabilità sociale, ambientale, sostenibilità e in una parola: Csr. Non si tratta più solo di opzioni per fare del marketing virtuoso o in real-time sui social, ma di un must sempre più pressante per le imprese che intendono guadagnare e mantenere rilevanza presso la loro audience.

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in onda il 25 novembre 2017, dunque, per i brand attivarsi e prendere posizione diventa quanto mai un must, anche se si tratta un evento a ridosso dell'impegnativo e popolare Black Friday. Pensate a tutte le iniziative lanciate in tal senso da Ikea, che in comunicazione cerca sempre di porsi un passo avanti.

Coop Lombardia e Satispay, ad esempio, per la giornata hanno lanciato la campagna “Insieme contro la violenza”, con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori. In particolare, il 25 novembre Coop Lombardia e Satispay doneranno il 25% dei pagamenti giornalieri effettuati nei negozi della Cooperativa tramite l’app a 4 organizzazioni della regione (Cadom, Sirio, Svs Daad ed Eos), che lottano per debellare il fenomeno.

E voi, cosa farete?