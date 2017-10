Google-Zalando: al via la collaborazione per la guida ai regali

Zalando e Google annunciano una collaborazione per il lancio di una guida ai regali via chatbot su Google Assistant. Google ha recentemente introdotto in Germania la piattaforma conversazionale Actions on Google, che permette ad aziende terze di sviluppare app per il proprio assistente virtuale, chiamato Google Assistant. Zalando è tra i principali partner del lancio e ha collaborato con il team tedesco di Google per creare un nuovo servizio che permette agli utenti di trovare il regalo perfetto attraverso il dialogo con un chatbot.

“Le persone trascorrono sempre più tempo sui social e in qualità di azienda fortemente focalizzata sul cliente dobbiamo seguire i consumatori passo dopo passo, e innovare i nostri servizi per indirizzare bisogni e criticità emergenti - spiega Nicolas Borg, vp Strategy di Zalando. La collaborazione con Google ci permette di muovere un ulteriore passo nell’ambito del Conversational Commerce, e di esplorare un campo che diventerà enormemente rilevante per il futuro dello shopping online”.

Il Gift Finder è progettato per offrire un’esperienza divertente e personalizzata e può essere utilizzato da tutti gli utenti di Google Assistant che chiedono un aiuto per trovare un regalo. Anche quando l’utente viene collegato con il chatbot di Zalando, l’interazione si sviluppa all’interno di Google Assistant. Il chatbot pone all’utente una serie di domande con l’obiettivo di identificare il regalo perfetto. Dopo averlo individuato, gli utenti possono consultare maggiori informazioni sul prodotto ed eventualmente acquistarlo attraverso la soluzione Distributed Commerce di Zalando.

“Questa collaborazione dimostra il valore aggiunto di Actions on Google per i nostri utenti - spiega Malte Will, product partnerships manager di Google. Gli utenti con bisogni specifici - in questo caso di tipo fashion - ora possono beneficiare di servizi sviluppati da esperti dell’industria, scavalcando l’ostacolo di uscire da Assistant o di dover scaricare altre app”.

Zalando Geschenkefinder (Gift Finder) sarà disponibile in Germania per tutti gli utenti Google Assistant su Android e iOS da fine ottobre.